Les championnes en titre de la Women’s Super League britannique se trouvent actuellement à Agadir. Les joueuses de Chelsea FC y préparent la deuxième moitié du championnat.

Agadir n’attire pas que des touristes. Les professionnels du sport haut niveau tombent également sous le charme de la capitale du Souss. Cette fois-ci, ce sont les joueuses du club de football londonien de Chelsea qui profitent du beau temps de cette ville.

Tranquility with the Chelsea girls. 💆‍♀️ pic.twitter.com/rIVotIc6Un — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 5, 2024

Championnes en titre et leaders du championnat britannique féminin, les Blues ont opté pour la douceur du soleil du Souss pour préparer la suite de la saison.

Sur les réseaux sociaux, la page officielle du club dévoile à ses millions d’abonnés quelques clichés des Blues à Agadir. C’est d’ailleurs avec une photo panoramique de la côte atlantique que le club a annoncé son arrivée. Les joueuses du club londonien se sont, ensuite, rendues au grand stade de la ville pour entamer les préparatifs.

The Blues spent the afternoon at the Argan Oil Museum and learnt how it’s produced and processed! 🌰#VisitAgadir pic.twitter.com/cB8HqM0Rju — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 6, 2024

En plus des différentes séances d’entraînement et de récupération, les championnes se sont prêtées aux différentes activités culturelles. Dans un post sur X, l’on retrouve les stars de Chelsea au Musée de l’huile d’argan.

Les protégées d’Emma Hayes ont aussi réservé du temps aux enfants locaux. En plus de faire plaisir à plus d’un avec des photos souvenirs, les Blues ont visité un orphelinat d’Agadir où elles se sont livrées à divers jeux avec les enfants gadiris.

The most wholesome video you’ll watch today. The Blues visited a local orphanage in Agadir and spent time with the children. 💙 pic.twitter.com/NXXQ78GucP — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 7, 2024

Ce stage de préparation serait en fait le fruit d’un partenariat du club et du Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa et le Conseil régional Souss-Massa. L’objectif de celui-ci est de mettre la lumière sur la destination Agadir sur le marché anglais. D’ailleurs, plusieurs de leurs publications sont accompagnées du hashtag #VisitAgadir. Une bonne opportunité pour attirer plus de voyageurs anglais.