Après son fracassant renvoi suite au tristement célèbre scandale du baiser forcé, impliquant le patron de la fédération espagnole de football, le nouvel entraîneur des Lionnes de l’Atlas coule des jours heureux sous nos latitudes, pour le moment!

« Le Maroc est un oasis pour Jorge Vilda », annonce d’emblée le digital El Relevo concernant la nouvelle vie du sélectionneur des Lionnes de l’Atlas, l’espagnol Jorge Vilda.

Celui qui n’était même pas la première option de Faouzi Lekjaa, le tout-puissant président de la fédération royale marocaine de football est devenu la coqueluche du football féminin national.

Destitué avec grand fracas en tant que sélectionneur de l’Espagne au milieu de l’affaire du « baiser forcé » et après avoir été champion du monde, le technicien madrilène semble retrouver ses esprits sous nos cieux maintenant qu’il est aux commandes de la section féminine du football national.

« Sur la table, plusieurs objectifs sportifs avec les Lionnes de l’Atlas : la qualification pour les Jeux olympiques et pour la prochaine Coupe du Monde ainsi que la Coupe d’Afrique. La priorité est la qualification olympique, étant l’objectif principal à son arrivée sur le banc », souligne le pure-player espagnol.

Auréolé par son statut de champion du monde, Vilda espère rééditer ses exploits de l’autre côté de la Méditerranée.

Vilda, le retour!

Outre cette sortie plus qu’honorabe que lui a offert le Maroc, après qu’il a été malmené en Espagne à cause de son soutien affiché au patron de la fédération espagnole, Vilda semble avoir trouvé la poule aux oeufs d’or.

Son salaire « s’élèverait à 400 000 euros s’il parvient à atteindre les objectifs mentionnés. Un montant qui dépasserait ce qu’il gagnait en Espagne en tant que sélectionneur », rappelle le média espagnol.

En effet, l’on est bien loin des 170 000 euros que le technicien espagnol touchait quand il était à la tête de la Rioja féminine.

U23: Ilyes Housni, Bilal Nadir et Ilias Akhomach ont dit oui au Maroc

« Au-delà de l’aspect financier, Vilda se sent soutenu au Maroc. En pleine période délicate, personne ne lui a reproché son implication dans l’affaire controversée en tant qu’inculpé pour des allégations de pressions sur l’entourage de Jenni Hermoso », précise la même source.

Le site souligne que Vilda n’a été nullement importuné au Maroc à cause de ce scandale. « En plus de la tranquillité médiatique, Vilda dispose de toutes les commodités au quotidien« , note, non sans sarcasme, l’auteure de l’article.

« Le technicien espagnol s’est installé à Rabat et y vivra tout en travaillant au sein de l’équipe féminine de la sélection marocaine, occupant à la fois le poste de sélectionneur et de coordinateur des catégories de jeunes. À cette fin, la Fédération du Maroc met à sa disposition des installations de haut niveau, ainsi qu’un logement, une voiture et une escorte. La sécurité qui l’entoure est maximale« , croit savoir le digital madrilène.

« Son quartier général sera installé au Complexe Mohammed VI de Football de Rabat, la perle de la Fédération dans sa grande ambition pour la Coupe du Monde de 2030. Dans ce complexe sportif (…) il y a quatre terrains de football en gazon naturel, trois terrains synthétiques, un terrain hybride, un terrain couvert, des terrains de tennis, une piscine olympique en plein air, des gymnases et un centre médical d’élite. Tout est à sa disposition dans cette nouvelle étape de la carrière de Jorge Vilda, qui cherche à tout oublier au Maroc« .

Une chose est sûre, la presse à sensation, dite « rose » en Espagne, ne manquera guère à Vilda sous nos latitudes.