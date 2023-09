Azzedine Ounahi est dans de beaux draps à l’Olympique de Marseille (OM). Le milieu de terrain marocain, en mauvais termes avec le coach des Phocéens, songerait à claquer la porte lors du mercato hivernal.

Mis sur le banc de touche par le coach Marcelino pendant quatre matchs consécutifs, Ounahi, dont le talent n’est plus à prouver après sa prestation spectaculaire lors de la dernière Coupe du monde, songerait à quitter définitivement l’OM.

Selon La Minute OM, « Ounahi avait demandé à partir au mercato d’été, il est finalement resté, car il n’y avait pas d’offre intéressante sur la table. C’est simple au mercato d’hiver il partira », regrettant « un énorme gâchis surtout quand on connaît la qualité du joueur ».

Contraint d’expliquer les raisons de ce « bannissement » du Lion de l’Atlas, Marcelino a tenu des propos pour le moins énigmatiques quant à sa titularisation à l’OM.

« Je n’ai aucun problème avec lui, mais je dois faire des choix, choisir des joueurs. Je mets toujours sur le terrain les joueurs qui pourront être compétitifs, ceux qui s’entraînent le mieux. Ounahi est un joueur de l’effectif », a-t-il fait savoir, dimanche, à l’issue d’un nul face à Toulouse (0-0) en Ligue 1.

« On va utiliser Ounahi, on l’a déjà utilisé, il a été bon. Mais je dois choisir des joueurs. Ce qu’il doit faire, c’est continuer à faire les efforts à l’entraînement chaque jour pour nous convaincre et montrer qu’il peut être un joueur de plus à utiliser en match », ajoute-t-il.

Pour le moment, les supporters phocéens s’impatientent pour Ounahi et appellent Marcelino à l’aligner dans les prochaines rencontres contre Ajax, PSG, Monaco et Brighton.

Interrogé fin août dans un entretien fleuve avec l’Equipe sur les rumeurs circulant quant à l’éventuel départ du Lion de l’Atlas, le président de l’OM avait pourtant rassuré que le club veut toujours garder le milieu de terrain.

« J’ai suivi les rumeurs des dernières heures, mais ce n’est pas un sujet d’actualité », a-t-il tranché, affirmant qu’il « n’y a pas d’offres, ce n’est pas l’intention du club de faire un mouvement avec Azzedine ».

Rappelons que la sélection nationale s’est imposée, mardi dernier, contre le Burkina Faso grâce au seul but marqué par Ounahi.