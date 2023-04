Foot: Chelsea limoge son entraîneur Graham Potter 

L’ancien défenseur de Brighton, Bruno, a été nommé entraîneur intérimaire. Son premier match sera la confrontation à domicile face à Liverpool mardi. « Nous avons le plus grand respect pour Graham en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Il s’est toujours comporté avec professionnalisme et intégrité et nous sommes tous déçus de cette issue », ont commenté les copropriétaires du club, Todd Boehly et Behdad Eghbali, dans un communiqué.

« Avec nos incroyables supporters, nous allons tous soutenir Bruno et l’équipe pour le reste de la saison », ont-ils ajouté.

Potter a été nommé le 8 septembre pour un contrat de cinq ans, mais il quitte le club avec un bilan très décevant de sept victoires en 22 matches de championnat avec les Blues.

Le départ de Potter fait suite à la défaite de Chelsea à domicile contre Aston Villa (2-0), un résultat qui place le club de l’ouest de Londres à la 11e place du classement de la Premier League, à 12 points de Manchester United, quatrième.