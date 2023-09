Le pôle de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST) contribuera à hauteur de 50 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché plusieurs régions du Royaume.

Dans un communiqué, le Pôle DGSN-DGST indique que le directeur général de la DGSN et de la DGST, Abdellatif Hammouchi a décidé de cette contribution financière, aux dimensions solidaire et humanitaire, au nom de tous les fonctionnaires du Pôle, pour manifester leur mobilisation et leur adhésion à la campagne de solidarité et d’entraide lancée par les différentes composantes de la société marocaine, conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste et Le glorifie.

Le Pôle DGSN-DGST assure avoir procédé au lancement d’une large campagne de don de sang parmi ses fonctionnaires exerçant au niveau des services centraux et régionaux, et ce afin de garantir la disponibilité de cette matière vitale et de renflouer le stock national de sang.

Ce pôle sécuritaire affirme également la disponibilité de ses différents services et la mobilisation de toutes ses ressources humaines et logistiques pour la préservation de la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens, soulignant le déploiement des éléments des groupements mobiles pour le maintien de l’ordre et de ceux de la brigade cynotechnique spécialisée dans la recherche des victimes des catastrophes pour participer aux opérations de secours et d’évacuation auxquelles participent les différentes institutions nationales.

Plusieurs unités et patrouilles de police ont été aussi mobilisées au service de la sécurité de la patrie et des citoyens, faisant preuve de sacrifice, de dévouement et d’altruisme en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi, que Dieu L’assiste, ajoute le communiqué.