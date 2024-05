Il y a plusieurs jours, un serval, animal menacé d’extinction, a été aperçu dans une forêt non loin de Tanger. Il a été retrouvé et rendu à son propriétaire.

La vidéo a été virale. Il y a près de deux semaines, un serval, animal menacé d’extinction, a été aperçu aux abords de la forêt de Sloukia, en périphérie de Tanger, se baladant seul. Face au buzz, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a lancé, en partenariat avec les autorités locales et la Gendarmerie royale, une vaste opération de recherche de cet animal.

Cette opération a impliqué des recherches sur le terrain dans les zones signalées, ainsi que dans les zones avoisinantes, afin de trouver des traces de cet animal et de recueillir des informations auprès des habitants, destinées à être analysées par des experts.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par H24Info (@h24info.ma)

Le serval a été retrouvé mercredi dernier dans la zone de Jbel Kbir, selon Alyaoum24, qui a indiqué que son propriétaire l’a fait venir au Maroc légalement. Le félin, qui aurait coûté pas moins de 70.000 dirhams, dispose également de tous les documents nécessaires quant à sa présence au Royaume, dont un dossier médical complet, précise-t-on.

Lire aussi: Vidéo. Serval aperçu près de Tanger: l’Agence nationale des eaux et forêts réagit

Il est à noter que le serval est classé dans la deuxième annexe de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, et que toute activité liée à cette espèce est soumise à une autorisation préalable de l’ANEF, conformément à la loi n° 29.05 relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages et au contrôle de leur commerce.