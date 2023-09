La sixième édition du Festival du Film d’El Gouna, en Egypte, aura lieu du 13 au 20 octobre prochain avec la participation de 78 films issus de 41 pays, dont le Maroc, ont annoncé les organisateurs.

Le Maroc sera représenté par le film « Birdland » de la réalisatrice Leila Kilani, qui sera projeté dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages. Le film raconte l’histoire d’une famille réunie pour organiser un mariage, mais sa véritable motivation est de convaincre les proches d’accepter une offre très alléchante d’un promoteur en vue de lui vendre une demeure ancestrale décrépite, dressée sur les collines de Tanger, au milieu de la forêt.

Pour la compétition des longs métrages, 14 films seront en lice, dont « Al Shanab » du réalisateur Ayten Amin (Egypte), « Fleeting Happiness » du réalisateur Sina Mohamed, une coproduction irako-kurde, « Anatomy of a Fall » de la réalisatrice Justine Triet (France) et « Goodbye Julia » du réalisateur Mohamed Kordovani, une production conjointe entre le Soudan, l’Egypte, l’Allemagne, la France, l’Arabie Saoudite et la Suède.

Ces œuvres sont en lice pour six prix: l’Etoile d’or d’El Gouna, l’Etoile d’argent, l’Etoile de bronze, l’Etoile du meilleur film arabe et les prix des meilleurs acteur et actrice.

Le jury de cette catégorie est présidé par la réalisatrice bosniaque Jasmila Zbanic, révélée sur la scène internationale grâce à son film « Quo Vadis, Aida ? », qui a concouru pour le « Lion d’or » au Festival de Venise en 2020 et a été nominé pour les Oscars et pour les BAFTA Awards. Il a également remporté l’Étoile d’or d’El Gouna dans la compétition des longs métrages en 2020.

Le Festival revient « en force » après une année d’interruption à cause de nombreux défis liés à l’industrie cinématographique, mais aussi à une âpre concurrence d’autres festivals dans la région, a indiqué la directrice artistique du festival, Marianne Khoury, lors d’une conférence de presse consacrée à l’annonce des films retenus.

Le programme comprend des concours de courts métrages (21 films) et de longs métrages documentaires (12 films), en plus de projections spéciales et une Sélection officielle (hors compétition).