Le Néerlandais Max Verstappen, triple champion du monde en titre de Formule 1, a facilement remporté samedi le Grand Prix de Bahreïn, première manche de la saison, devant son coéquipier chez Red Bull, le Mexicain Sergio Pérez.

L’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) complète le podium. Red Bull et son pilote star Verstappen sont les immenses favoris de cette saison, la plus dense de l’histoire de la F1 avec 24 Grand Prix prévus.

« C’est incroyable, la journée d’aujourd’hui s’est déroulée encore mieux que prévu », a savouré à l’arrivée Verstappen, parti en pole position de la manche inaugurale de la saison.

« La voiture était vraiment bien sur toutes les gommes, elle était vraiment agréable à piloter, je me sentais vraiment bien dans la voiture. Ce genre de journée est spéciale, quand tout est parfait et qu’on se sent en harmonie avec la voiture », a poursuivi le pilote qui comptait plus de 20 secondes d’avance sur Pérez à l’arrivée.

Max Verstappen completes a flawless drive to seal victory in the season opener 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/o43XDdCZti — Formula 1 (@F1) March 2, 2024

Red Bull et son pilote star Verstappen sont les immenses favoris de cette saison, la plus dense de l’histoire de la F1 avec 24 Grand Prix prévus.

Derrière les fusées Red Bull et les deux SF-24 de Ferrari, les Britanniques George Russell et Lewis Hamilton terminent respectivement 5e et 7e pour Mercedes, tandis que les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri se classent 6e et 8e.

Fernando Alonso et Lance Stroll complètent le Top 10 au volant de leurs Aston Martin.

Du côté d’Alpine, qui débarque à Bahreïn avec une toute nouvelle monoplace pour tenter de revenir dans le peloton de tête, Esteban Ocon termine 17e devant Pierre Gasly, 18e. Les pilotes français s’étaient élancés depuis les deux dernières places sur la grille.