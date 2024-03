Le triple champion du monde en titre Max Verstappen a décroché vendredi à Bahreïn la première pole position de la saison en Formule 1, une performance bienvenue pour Red Bull et son patron historique que l' »affaire Horner » continue d’embarrasser.

Sur le circuit de Sakhir, dans une fraîcheur inhabituelle pour la saison (18°C), le Néerlandais a devancé la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et partira donc en pole pour la 33e fois de sa carrière en F1.

« Pour être honnête, [cette pole] était un peu inattendue », a reconnu « Mad Max », resté discret lors des essais libres. « Nous avions besoin de peaufiner certaines choses sur la voiture pour avoir le parfait équilibre », a-t-il expliqué à la veille de la première course de l’année qu’il attend déjà « serrée ».

Le Britannique George Russell (Mercedes) et l’Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), que seuls 22/1000e séparent à l’arrivée des premières qualifications de la saison, partiront respectivement 3e et 4e sur la grille.

« Max est toujours devant et nous avons beaucoup de retard à rattraper, mais partir de la troisième place ici à Bahreïn est une bonne chose pour nous », s’est félicité Russell.

Le départ de la course sera donné samedi, de nuit, à 18h00 (15h00 GMT). Pour les deux premiers GP de la saison, à Bahreïn puis en Arabie saoudite, la traditionnelle course dominicale a en effet été déplacée au samedi, une programmation rare en F1 afin de s’adapter au ramadan, le mois de jeûne musulman qui démarre le soir du 10 ou le 11 mars.

Ferrari en forme, Alpine souffre

En plaçant ses pilotes sur les deux premières lignes de la grille, la Scuderia confirme sa bonne forme aperçue lors des essais hivernaux fin février.

« Convaincu » que Ferrari a fait « un pas en avant » pour le Grand Prix de Bahreïn, Leclerc tempère toutefois: « nous pensons vraiment que Red Bull a encore une bonne longueur d’avance en course ».

L’autre Red Bull, celle du Mexicain Sergio Pérez, partira 5e devant l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), troisième du GP l’an dernier sur le tracé de Sakhir.

Les deux McLaren du Britannique Lando Norris et de l’Australien Oscar Piastri s’élanceront de la 4e ligne après avoir pris les 7e et 8e meilleurs temps vendredi soir. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) et l’Allemand Nico Hulkenberg (Haas), complètent le Top 10.

Concernant Alpine, qui débarque à Bahreïn avec une toute nouvelle monoplace pour tenter de revenir dans le peloton de tête, ses pilotes français s’élanceront depuis la dernière ligne: Esteban Ocon partira 19e devant Pierre Gasly, 20e.

« On a tout à redécouvrir », avait expliqué Ocon à l’AFP lors des essais. « Le début de saison ne sera pas simple mais il faut qu’on puisse comprendre le plus rapidement possible » cette nouvelle A524 pour la développer au pas de course, avait-il aussi expliqué.

Avec une RB20 au concept aérodynamique innovant, Red Bull et sa star sont cette année encore les grands favoris de cette saison, au nombre record d’épreuves au calendrier avec 24 GP.

L’écurie autrichienne, qui s’est imposée sur 21 des 22 GP l’an dernier, continue également de susciter l’intérêt médiatique en dehors de la piste, en raison de l’affaire Horner révélée début février dans la presse.

Apparemment sauvé après qu’une enquête interne l’a blanchi mercredi d’accusations de « comportement inapproprié » à l’égard d’une employée de l’écurie de F1, Christian Horner, patron historique de l’écurie depuis 2005, a dû de nouveau se défendre jeudi soir.

En cause: la large diffusion d’un mail anonyme sur cette affaire aux journalistes suivant la F1, à des responsables du sport automobile ou encore à des écuries concurrentes.

Le contenu de ce mail, notamment des messages WhatsApp prétendument écrits par Horner, ne peut être indépendamment vérifié mais l’intéressé -qui a toujours nié les faits- a assuré dans la foulée de cet envoi avoir « respecté la probité de l’enquête indépendante ».

« Il s’agissait d’une enquête approfondie et équitable menée par un avocat spécialisé indépendant, qui a conclu au rejet de la plainte déposée », a relevé l’époux de l’ex-Spice Girl Geri Halliwell.