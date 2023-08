La 3e édition du Marrakech Short Film Festival (MARRAKECHsFF) aura lieu du 22 au 29 septembre, avec la Pologne comme pays invité d’honneur.

Premier festival de cinéma en plein air fondé par des femmes au Maroc, « MARRAKECHsFF » vise à mettre en avant les talents marocains du court-métrage avec une sélection internationale dans des lieux emblématiques de Marrakech, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement continue de s’engager en faveur de la création de passerelles entre l’industrie du court métrage et la ville de Marrakech, tout en valorisant les talents marocains et internationaux à travers un programme de compétition captivant, soulignent les organisateurs.

La Pologne participe en tant que pays invité d’honneur avec une brochette de films sélectionnée par le prestigieux studio Munk, qui fonctionne au sein des structures de l’Association des cinéastes polonais depuis 2008 et qui a été créé pour se concentrer exclusivement sur la production de premiers films de réalisateur. L’objectif du studio consiste à découvrir et d’accompagner de jeunes réalisateurs talentueux dans la création d’un cinéma d’art et d’essai créatif.

La sélection polonaise pour ce festival compte plus de 10 films, dont « The Dress » du réalisateur Tadeusz Lysiak (nominé aux Oscars).

Le festival compte également une sélection internationale de films en provenance des États-Unis, de Chypre, de Grèce, de Palestine, de la Côte d’Ivoire, de l’Iran, de l’Irak, de l’Égypte, des Pays-Bas et de l’Arabie saoudite.

La sélection 2023 du festival comprendra des films primés tels que « En Route » de Munir Abbar, qui a remporté le Grand Prix au Festival du Film Maghrébin de Oujda, « Seminal Animals » de Karim Souissi, qui a remporté le 1er prix du jury et le prix du public pour le court métrage « Hand Maid » au Festival Encounters à Bristol, au Royaume-Uni, et « Nothing Holier than a Dolphin » de Margara Isabella, lauréat du PRIX DU PUBLIC au Festival International du Court Métrage de Clermont Ferrand.

La sélection du festival compte treize films, dont sept en compétition, avec la participation de réalisateurs et acteurs de renom tels que Fahd Benchamsi, Abdellatif Chaouqi, Abdelghani Sannak, Munir Abbar, Karim Souissi, Gabriel Navarro, etc…

Le jury du festival sera présidé par le réalisateur Nour Eddine Lakhmari, accompagné de la productrice Rachida Saadi et de l’actrice Nisrine Erradi.

Le festival décernera plusieurs prix, notamment NAKHIL Prize (meilleur film), BELARJ Prize (meilleur réalisateur), Bahja Prize (meilleur acteur). Un prix coup de cœur sera également décerné à un film de la sélection internationale.

Cette année, Le Marrakech Short Film Festival s’ouvre sur de nouveaux programmes, notamment le programme « LOW BUDGET FILM », dédié à l’accompagnement des cinéastes marocains ayant participé aux éditions précédentes du festival.

Ce programme vise aussi à soutenir et à développer l’industrie marocaine du court métrage en offrant une plateforme pour la création et le développement de projets.

Pour cette sa première année le « LOW BUDGET FILM » présentera deux films de deux jeunes réalisateurs marocains: Jihane Joypaul et Karim Tajouaout.