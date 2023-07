Une station monobloc de dessalement d’eau à Bhibah, dans la commune rurale d’Akermoud (province d’Essaouira) a été mise en service, mercredi, dans le cadre de la célébration du 24è anniversaire de la Fête du Trône.

Inaugurée par le gouverneur de la province, Adil El Maliki, cette station a été réalisée par le ministère de l’Intérieur pour un coût global estimé à 16 millions de DH (MDH), dont 12 MDH alloué à l’investissement et 4 MDH à la maintenance et l’exploitation.

Cette importante infrastructure s’inscrit dans le cadre d’un projet structurant qui prévoit l’acquisition, l’installation et l’exploitation de cinq stations monoblocs de potabilisation, dessalement et déminéralisation au niveau de la province d’Essaouira dans des sites différents, à savoir Sidi Battach (commune de Sidi Ishak), Sidi Kaouki (deux sites) et Bhibah (commune d’Akermoud).

Dans une déclaration à la MAP, Mohammed Meziani, directeur général de la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Electricité de Safi (RADEES), maître d’ouvrage délégué du projet, a indiqué que cette station s’inscrit dans le cadre d’un programme prioritaire et stratégique urgent, mis en place par le ministère de l’Intérieur, conformément aux Hautes Orientations Royales relatives à l’alimentation des zones rurales en eau potable.

Cette station d’un débit de 720 tonnes par jour, permettra d’approvisionner les douars avoisinants qui souffrent de pénurie d’eau à travers des camions-citernes acquis à cet effet, a-t-il souligné, précisant que la province d’Essaouira verra l’implantation de 5 Stations monoblocs qui seront opérationnelles cet été.

Cela permettra d’atteindre un débit total de plus de 2.500 tonnes/jour d’eau potable et, partant, desservir les zones rurales, les douars touchés par la pénurie de cette matière vitale, a-t-il poursuivi, se félicitant de la coordination parfaite et du soutien des autorités locales pour la concrétisation de ce projet dans un temps record pour être prêt cet été afin d’alimenter les zones ciblées en cette période estivale.

De son côté, Karim Kadmiri, directeur général de la société chargée de l’installation, de la fourniture et de la gestion pendant une année de cette Station, a expliqué que la province d’Essaouira compte cinq projets de ce type d’unités, dont trois avec un débit de 360.000 Litres/jour et deux avec un débit de 720.000 Litres/jour.

Dans une déclaration similaire, il a mis en avant les efforts déployés par le gouvernement, conformément aux Hautes Orientations Royales, pour atténuer les effets de la sécheresse et sécuriser l’approvisionnement en eau potable.

M. Kadmiri a également salué le soutien des autorités et de la RADEES pour la réalisation de ce projet en un temps record de 8 mois, relevant avoir également achevé le projet à Sidi Battach, alors que les travaux sont en cours d’achèvement dans les autres sites, dont celui de Sidi Kaouki qui sera écologique par excellence et alimenté par des panneaux solaires.