À El Jadida, une station de dessalement irriguera une superficie de plus de 5000 ha

Un périmètre irrigué par les eaux dessalées de la station de dessalement Casablanca-Settat couvrant une superficie de plus de 5000 ha sera créé dans la province d’El Jadida par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

Révélé lors d’une rencontre de communication et de sensibilisation organisée, mardi, par la Direction régionale de l’agriculture et l’Office régional de mise en valeur agricole de Doukkala (ORMVAD), le programme profitera d’une dotation annuelle d’eau dessalée allant de 30 à 50 millions de m3.

Intervenant à cette occasion, le directeur adjoint à la Direction de l’Irrigation et l’Aménagement de l’Espace Agricole, Mohamed Belghiti, a indiqué que le projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé, ajoutant que le projet prévoit l’aménagement et l’équipement par le ministère de la zone du projet par un réseau d’irrigation, tout en la sécurisant de manière continue et durable et avec une grande efficience, grâce à une dotation en eau dessalée de 6.000 m3/ha/an.

Cette station sera construite sur deux phases, a-t-on précisé lors de cette rencontre. La première sera achevée en juin 2026, alors que la seconde est prévue pour 2030 et portera sur le traitement des eaux salées à 300 millions de m³ par an.

Pour sa part, Rahaoui Hssain, directeur régional du ministère de l’Agriculture, a affirmé que cette réalisation permettra de se doter de près de 300 millions de mètres cubes à partir des eaux de mer dessalées de Casablanca, permettant d’irriguer des milliers d’hectares et ainsi de réduire la pression exercée sur les eaux du bassin de l’Oum Rbiâ.

Opportunités

« Ce projet revêt une importance particulière dans la préservation des investissements agricoles privés existants dans la zone concernée, et la valorisation de la grande expérience des agriculteurs, que ce soit en termes de production, de transformation ou d’exportation, en plus de son impact sur la création d’emplois », a indiqué M. Hssain dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.

« A travers la création de trois nouvelles chaînes agricoles et l’amélioration des trois autres existantes, le secteur agricole connaîtra une nouvelle dynamique, avec des opportunités d’emploi », a noté, pour sa part, le directeur provincial adjoint du ministère de l’agriculture à El Jadida.

Les participants à cette journée de sensibilisation ont souligné la nécessité d’accélérer le processus de réalisation de ce projet, de tenir compte de la situation socio économique des agriculteurs en prévoyant un barème d’exploitation approprié à leur niveau de vie, et leur assurer l’accompagnement et la formation nécessaires.