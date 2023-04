Espagne: la justice sera paralysée dès le 16 mai à cause d’une grève illimitée

Trois associations de juges et deux associations de procureurs ont annoncé, lundi, leur intention de déclencher une grève illimitée à partir du 16 mai en raison de « l’absence de propositions concrètes » et de « l’intention réelle de négocier » des ministères de la Justice et des Finances en vue d’améliorer leurs salaires et de réduire leur charge de travail.

C’est ce que l’Association professionnelle de la magistrature, l’Association judiciaire Francisco de Vitoria, le Forum judiciaire indépendant, l’Association des procureurs et l’Association professionnelle et indépendante des procureurs ont déclaré dans un communiqué commun.

Pour l’instant, l’association Juges et Juges pour la Démocratie et l’Union Progressiste des Procureurs ne se sont pas jointes à l’appel, bien qu’elles partagent le diagnostic et les revendications, parce qu’elles veulent attendre de connaître l’approche du Ministère des Finances lors de la réunion du Bureau prévue pour le 3 mai.

Les juges et les procureurs s’inquiètent de l’absence de financement suffisant pour l’administration de la justice, qu’ils considèrent comme « la cendrillon », et de la charge de travail des tribunaux et des parquets « qui affecte à la fois la qualité et la rapidité de la réponse judiciaire et la santé des magistrats et des membres du ministère public ».

Ils regrettent que tout soit confié à des plans de renforcement et au dévouement des professionnels, ce qui, selon eux, ne peut être le seul remède à la surcharge et au niveau élevé du contentieux.

Ils expliquent qu’après les réunions « décevantes » avec le ministère de la Justice les 31 mars et 4 avril, coïncidant avec la grève des avocats, ils avaient annoncé leur intention d’établir un calendrier de « mesures de pression », celles-ci s’étant conclues sans avancée et seulement avec l’engagement de réunir le Comité des rémunérations avant le 10 mai.