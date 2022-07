Le Conseil des ministres espagnol a donné son feu vert à la signature de l’Accord de Marrakech portant création de l’Alliance solaire internationale (ASI).

L’accord-cadre sur la création de l’Alliance solaire a été signé à Marrakech le 15 novembre 2016. L’adhésion de l’Espagne à l’Alliance solaire internationale ouvre la porte à une plus grande collaboration internationale dans le domaine de l’énergie solaire, indique, mercredi, un communiqué de la Présidence du gouvernement espagnol.

»Étant une technologie compétitive, la technologie solaire photovoltaïque espagnole offre une importante visibilité internationale aux efforts déployés dans le domaine de l’énergie solaire, ce qui permet à l’Espagne d’être leader au niveau institutionnel, industriel et technologique », ajoute la même source.

L’Alliance solaire internationale, basée à New Delhi (Inde), est une initiative internationale dont l’objectif ultime est de promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire dans le bouquet énergétique des pays participants de manière »sûre, adéquate, abordable et durable ». Plus précisément, elle vise à mobiliser un milliard de dollars d’investissements nécessaires au déploiement massif de l’énergie solaire.

À l’origine, la participation à l’ASI était limitée aux pays riches en ressources solaires, dont certains territoires étaient situés en tout ou partie entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. Avec la modification de l’accord-cadre en 2020, tous les États membres des Nations unies peuvent demander à adhérer à l’ASI. Actuellement, 106 pays figurent parmi les signataires de l’Accord de Marrakech.