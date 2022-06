Des délégués du monde entier se sont retrouvés mardi à Nairobi pour négocier un accord, attendu depuis 2020, pour protéger la nature mise à mal par les activités humaines. En ligne de mire: la COP15 biodiversité qui aura finalement lieu en décembre au Canada avec plus de deux ans de retard.

Prévue initialement en octobre 2020 en Chine, la conférence COP15 a été repoussée maintes fois. Une première partie, protocolaire, s’est tenue à Kunming en octobre 2021. La seconde, où doivent aboutir les négociations, aura finalement lieu du 5 au 17 décembre à Montréal, siège du secrétariat de la CDB qui a confirmé les nouvelles dates mardi, la politique zéro Covid de Pékin ayant rendu impossible sa tenue en Chine.

Les 196 membres de la Convention pour la diversité biologique (CDB) de l’ONU – 195 Etats et l’Union européenne, sans les Etats-Unis – travaillent à un cadre mondial pour « vivre en harmonie avec la nature » d’ici 2050, avec une étape en 2030.

