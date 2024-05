Les autorités sanitaires américaines ont annoncé récemment avoir approuvé un traitement anti-obésité sous le nom de »Zepbound ». Si ce médicament pourrait faire baisser le nombre d’obèses dans le monde et promet une perte de poids considérable, il concerne des cas de malades bien précis. Avantages et effets secondaires, le point avec Dr Tayeb Hamdi, médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé.

«C’est un médicament à base de “Tirzepatide”, destiné à prendre en charge l’obésité ou le surpoids. Il a montré son efficacité en réduisant le poids d’environ 20% après 17 mois de traitement chez des catégories bien définies de personnes ayant des problèmes de surpoids. C’est une perte de poids considérable pour un médicament, c’est même comparable à la chirurgie bariatrique», indique Dr Tayeb Hamdi, médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé.

Et de poursuivre: «Les nouveaux médicaments, comme le “Zepbound”, sont porteurs d’espoir pour les personnes souffrant d’obésité, mais sans prétention, à ce jour, ni pour guérir ou éradiquer le diabète, ni pour être une solution miracle au problème de l’obésité et du surpoids».

Dr Hamdi indique que le «Zepbound» est le deuxième nom commercial de la molécule «Tirzepatide» issue des recherches des laboratoires Eli Lilly.

«La première version “Mounjaro” destinée au traitement du diabète a été mise sur les marchés pharmaceutiques américains et européens depuis plusieurs mois déjà. Le “Zepbound” est la seconde version, conditionnement et dosages différents, destiné à prendre en charge les problèmes de l’obésité et du surpoids», explique-t-il.

«Il est à souligner que le “Zepbound” n’est pas le premier médicament du genre. Le “Wegovy” (de la molécule “Semaglutide”), qui réduit le poids de 12% environ, est commercialisé depuis quelques années par un laboratoire danois Novo Nordisk. Les deux molécules (le “Semaglutide” et le “Tirzepatide”) agissent selon des mécanismes nouveaux pour le traitement du diabète de type 2», poursuit le chercheur en politiques et systèmes de santé.

Et de préciser que «ces deux molécules agissent sur les récepteurs cérébraux en imitant l’action de deux hormones digestives produites par le système digestif après avoir mangé. Une hormone aide à réduire l’appétit et à réduire la quantité de nourriture, tandis que la seconde améliore la façon dont le corps décompose le sucre et les graisses ».

«Les deux molécules retardent la vidange gastrique donnant au cerveau une sensation de satiété. Le «Tirzepatide» cible deux hormones, le «Semaglutide» n’en cible qu’une, d’où la supériorité de «Zepbound»», explique le Dr Hamdi.

«Mais si ce traitement donne de l’espoir pour les personnes en obésité morbide ou en surpoids associé à d’autres facteurs de risque, l’abus de l’usage de ce médicament par des personnes sans indication formelle et juste pour perdre quelques kilos pose problème. La balance bénéfice/risque n’a été étudiée que pour des indications bien précises : des personnes en obésité franche avec un IMC (indice de masse corporelle, Ndlr) supérieur à 30, ou des personnes en surpoids avec un IMC supérieur à 27 souffrant d’au moins d’un autre facteur de risque comme l’hypertension artérielle, l’hyper-cholestérolémie ou le diabète de type 2», alerte le médecin.

En revanche, « le «Zepbound» peut avoir des effets secondaires. Les plus courants sont les nausées, les vomissements, la diarrhée, la diminution de l’appétit, la constipation, l’inconfort abdominal supérieur, les douleurs abdominales, des problèmes d’occlusion intestinale, de pancréatite et de gastroparésie », souligne le Dr Hamdi.

Quel prix ?

Concernant le prix, le laboratoire Eli Lilly l’a fixé à 1.060 dollars par mois. Le Wegovy, son prédécesseur et concurrent danois, coûte 1.350 dollars par mois.

«Certes, la concurrence et la découverte de nouvelles molécules vont infléchir les prix, mais le coût reste un handicap, sachant que la prise en charge s’étale sur plusieurs mois, avec un point d’interrogation sur le maintien de la perte de poids après la fin du traitement. Ces médicaments doivent être pris très longtemps selon des experts pour éviter une reprise de poids», a -t- il conclut.