Le système de protection de l’enfance au Maroc, construit autour d’une coordination entre les composantes juridique et sociale, est en train de gagner en force, a affirmé, mardi à Salé, la représentante du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) au Maroc, Speciose Hakizimana.

La jonction entre les composantes juridique et judiciaire et celle de la protection sociale permet de renforcer la prévention des situations de risques, garantir l’humanisation des trajectoires judiciaires et assurer le suivi et l’intégration des enfants, a expliqué Mme Hakizimana qui s’exprimait à l’ouverture de la deuxième Conférence nationale placée sous le thème « Institutionnalisation de l’assistance sociale auprès des juridictions et perspectives de développement des services dispensés aux enfants, aux femmes et aux catégories spécifiques ».

Elle a relevé dans ce sens que cette Conférence, organisée par le ministère de la Justice en partenariat avec l’UNICEF, représente un jalon important dans le processus de l’institutionnalisation de l’assistance sociale auprès des juridictions et de renforcement de l’accès à la justice pour les enfants, les femmes et les catégories spécifiques au Maroc.

« Cette institutionnalisation va certainement contribuer à la mise en œuvre des mesures ciblées par la charte de la réforme de la justice au Maroc, en instaurant un statut spécial pour les professionnels de l’assistance sociale, en fixant leurs missions et la force probante de leurs rapports, et de doter les juridictions pour l’assistance sociale au niveau des sections de la Justice de la famille et des cellules de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence », a-t-elle soutenu.

Elle a souligné, dans le même ordre d’idées, l’importance de maintenir un niveau élevé de coopération entre le système judiciaire et les services sociaux et de protection de l’enfance pour la réussite des missions de l’assistance sociale, ainsi que de renforcer les formes de soutien nécessaire à la sûreté de l’enfant, son développement et son épanouissement dans le cadre des procédures judiciaires.

La représentante de l’UNICEF a aussi suggéré d’opérer un changement de paradigme au niveau du travail social spécifique à la protection de l’enfance, notamment vers une approche intégrée et inclusive, plaidant pour une mise en œuvre parallèle du chantier de travail social et du chantier du dispositif territorial intégré de protection de l’enfance.

Les travaux de cette conférence de deux jours seront ponctués par des exposés d’expériences internationales en matière de protection sociale, présentés par des intervenants du Sénégal, de Grande-Bretagne, d’Espagne, du Bangladesh, de Jordanie et des Etats-Unis.

L’ouverture de cette conférence s’est déroulée 0en présence notamment du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, du médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, ainsi que de plusieurs intervenants nationaux et internationaux.