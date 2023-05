Le Green Energy Park (GEP), plateforme internationale de recherche et de formation en énergies solaires basée à Benguérir, l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) et l’Université d’Offenburg en Allemagne ont scellé, lundi, un partenariat visant à renforcer la coopération scientifique et académique entre les trois institutions dans le domaine des énergies renouvelables.

Cette convention, qui vient renforcer la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Allemagne dans le domaine des énergies renouvelables, s’inscrit dans le cadre du programme « université-entreprise » qui vise à créer des synergies entre les acteurs du secteur des énergies de ces deux pays, indique un communiqué de l’IRESEN.

Ladite convention porte sur plusieurs axes, notamment la réalisation d’activités de recherche conjointes, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, du stockage et du power-to-X, des technologies de réseaux intelligents, de la technologie des bâtiments durables, de l’électromobilité et de la numérisation.

Elle concerne, de même, l’échange de visites de professeurs, de chercheurs et de membres du personnel entre les trois institutions, afin de favoriser le transfert de connaissances et de savoir-faire, l’échange d’étudiants, notamment à travers des programmes de mobilité, de stages et de thèses en cotutelle et l’échange de rapports scientifiques, de publications et d’autres informations universitaires, afin de diffuser les résultats des travaux de recherche menés dans le cadre du partenariat, précise la même source.

A cette occasion, les parties signataires de ladite convention ont exprimé leur satisfaction quant à la mise en place de ce partenariat stratégique qui contribuera au développement du secteur des énergies renouvelables au Maroc et en Allemagne, ainsi qu’à la promotion de l’innovation et de l’excellence académique, lit-on dans le communiqué.

Dans le cadre de ce partenariat, une « Summer School » est organisée actuellement et jusqu’au 12 mai courant au profit d’une trentaine d’étudiants marocains et allemands au Green & Smart Building Park, situé dans la ville verte de Benguérir.

Cette « Summer School » se fixe pour objectif de former les étudiants aux sujets du « Bâtiment et Efficacité Énergétique », tout en leur proposant un cursus intensif de cours théoriques et pratiques dispensés par des experts de renommée dans le domaine.

Grâce au « Summer School », les étudiants auront la possibilité d’acquérir des connaissances sur les principes de conception éco-énergétique des bâtiments, les technologies de réseaux intelligents, l’intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment et la ville, le stockage, la mobilité durable et la digitalisation.

Les étudiants bénéficient également des installations et des équipements du Green & Smart Building Park, une plateforme innovante dédiée à la recherche et au développement dans le domaine des bâtiments verts, de l’efficacité énergétique et des Smart-grids, explique la même source. Les étudiants sont logés au village solaire du Green Energy Park, un ensemble de maisonnettes alimentées par l’énergie solaire et équipées de systèmes de gestion intelligente de l’énergie. Ils ont ainsi pu expérimenter le confort et la performance énergétique d’un habitat durable.

Cette Summer School s’inscrit dans la volonté des trois institutions partenaires de renforcer la coopération scientifique et académique entre le Maroc et l’Allemagne dans le domaine des énergies renouvelables, et de former les futurs acteurs du secteur du bâtiment durable, conclut le communiqué.