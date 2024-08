Un mémorandum d’entente a été conclu, vendredi à Rabat, entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Arabie saoudite, pour renforcer la coopération dans le domaine de la santé et de la protection sociale, ainsi que la préparation aux pandémies et aux crises sanitaires.

Paraphé par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, et le ministre saoudien de la Santé, Fahad Bin Abdurrahman Al-Jalajel, ce mémorandum vise à renforcer la qualité des soins de santé, la sécurité des patients, et la lutte contre les pandémies et les épidémies, incluant leur détection précoce et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour les maîtriser, en plus de la santé publique et la médecine préventive, la médecine curative, la santé numérique et la médecine virtuelle.

Ce partenariat englobera également l’exploration des possibilités de coopération dans le domaine des services de transfusion sanguine afin de fournir du sang suffisant et sécurisé dans les deux pays.

Les termes de ce mémorandum seront mis en œuvre à travers l’échange d’informations et d’expertises, l’échange des visites d’experts et de spécialistes, l’organisation de conférences et de séminaires, et la formation dans le domaine de la santé, outre l’encouragement de la recherche scientifique dans le domaine de la santé et de la médecine, et l’échange d’informations dans les domaines de la médecine et de la télémédecine.

Lire aussi: Crise dans la santé: accord entre le ministère et les syndicats, ce qui a été convenu

A cette occasion, M. Aït Taleb a salué la qualité des relations entre le Maroc et l’Arabie saoudite et les liens de fraternité unissant les deux pays, relevant que cet accord est de nature à consolider les divers aspects de coopération entre les deux parties.

Ce mémorandum, a-t-il dit, renforce la coopération bilatérale pour surmonter les crises et défis auxquels le monde pourrait être confronté en matière de gestion des pandémies et des crises sanitaires.

Pour sa part, le ministre saoudien de la Santé a souligné l’importance de ce mémorandum dans la mesure où il permettra de consolider la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment ceux se rapportant à la recherche scientifique, au développement des systèmes de santé et à la télémédecine.

Lire aussi: Afrique: l’urgence de santé publique face à la variole du singe déclaré

Et d’ajouter que cette rencontre avec son homologue marocain se veut une occasion pour discuter des aspects de la coopération internationale et des moyens à mettre en place pour faire face à la conjoncture sanitaire actuelle.

Cette rencontre a également été l’occasion de présenter à la délégation saoudienne les différents chantiers lancés par le Maroc pour une refonte du système national de santé, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en particulier les chantiers de la protection sociale et de la couverture sanitaire universelle, ainsi que l’industrie pharmaceutique et des vaccins.

La visite du travail du ministre saoudien de la santé au Maroc s’inscrit dans le cadre des liens d’amitié existant entre les deux Royaumes et témoigne de la volonté des deux parties de développer les perspectives et les voies de coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Le ministre saoudien de la Santé et la délégation qui l’accompagne ont visité des établissements sanitaires et hospitaliers et des structures industrielles spécialisées dans la production de vaccins.