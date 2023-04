En Espagne, la population menacée de pauvreté chute à 26 % en 2022

Le pourcentage de la population menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale en Espagne est tombé à 26 % en 2022, soit près de deux points de moins que l’année précédente (27,8 %), selon l’enquête sur les conditions de vie, publiée, mardi, par l’Institut national des statistiques (INE).

La réduction du taux de pauvreté ou d’exclusion sociale s’est faite dans ses trois composantes. Ainsi, le pourcentage de la population menacée de pauvreté est passé de 21,7 % à 20,4 % ; celui de personnes vivant dans des ménages en situation de privation matérielle et sociale sévère a diminué de six dixièmes de point de pourcentage pour atteindre 7,7 % ; et celui de la population en situation de faible intensité d’emploi est passé de 11,6 % à 8,6 %.

Par ailleurs, 8,7% de la population a joint les deux bouts avec « beaucoup de difficultés », contre 8,8% en 2021.

Par tranche d’âge, le taux de pauvreté et d’exclusion sociale a baissé d’un point chez les moins de 16 ans et de 2,7 points chez les 16-64 ans. En revanche, il a augmenté de 0,8 point chez les 65 ans et plus.

Par régions, les taux de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale les plus élevés se trouvent en Estrémadure (36,9%), aux Canaries (36,2%) et en Andalousie (35,8%). En revanche, la Navarre (14,5%) et le Pays basque (15,7%) affichent les taux les plus bas.

35,5% des ménages espagnols n’ont pas pu faire face à des dépenses imprévues l’année dernière, un pourcentage supérieur de 2,1 points à celui de 2021 et le plus élevé depuis 2018 (35,9%).

L’INE note également que le nombre de familles qui n’ont pas pu se permettre de partir en vacances au moins une semaine par an s’est élevé à 33,5%, un pourcentage supérieur de huit dixièmes à celui de 2021.

Selon l’organisme statistique, 13,2 % des ménages admettent avoir été en retard dans le paiement de dépenses liées à la résidence principale ou à des achats à tempérament au cours des 12 mois précédant l’enquête. Ce pourcentage s’est amélioré d’un peu plus d’un point par rapport à 2021.