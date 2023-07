La nuit de samedi à dimanche a été marquée en France par de nouvelles émeutes consécutives à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre lors d’un contrôle routier.

Les auteurs de l’attaque à la voiture-bélier perpétrée contre le domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) dans la nuit de samedi à dimanche ont vraisemblablement lancé le véhicule « pour brûler le pavillon », a indiqué dimanche le procureur de la République de Créteil, Stéphane Hardouin.

« Les premières constations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon », a déclaré devant la presse le procureur, à proximité de la maison du maire Vincent Jeanbrun (LR). « Un accélérant a été découvert dans une bouteille de coca », a ajouté le magistrat, dénonçant des faits d’une « gravité extrême ».

Vers 01H30, alors que le maire de ce chef-lieu d’arrondissement du Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun (LR), se trouvait dans son Hôtel de ville, des émeutiers ont lancé une voiture-bélier sur sa maison avant d’y mettre le feu, a-t-il indiqué.

France: 45.000 policiers et gendarmes de nouveau mobilisés samedi soir

« Cette nuit, un cap a été franchi dans l’horreur et l’ignominie », a estimé le maire de cette ville de plus de 30.000 habitants. Ailleurs, cette cinquième nuit de violences urbaines a été dans l’ensemble de moindre intensité que la précédente.

Selon le ministère de l’Intérieur, 719 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche, contre 994 samedi à la même heure.

A ce stade, 45 policiers et gendarmes ont été blessés, 577 véhicules et 74 bâtiments ont été incendiés et 871 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique, a ajouté le ministère. Dix commissariats, 10 casernes de gendarmerie et 6 postes de police municipale ont également été pris pour cible.

« Nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de l’ordre », s’était réjoui Gérald Darmanin sur Twitter vers 3H00 du matin.

Dégâts matériels

Marseille et l’ensemble de l’agglomération lyonnaise sont les deux villes les plus touchées par les violences, comme la veille, a indiqué à l’AFP une source policière.

Outre l’attaque à la voiture bélier du domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses, le véhicule de fonction du maire de La Riche, près de Tours en Indre-et-Loire, a subi un début d’incendie, a-t-on indiqué de même source.

Après les nombreux pillages commis en France la nuit précédente, un important dispositif avait été déployé à Paris le long des Champs-Elysées. Tout au long de l’avenue, des petits groupes de jeunes vêtus de noirs ont déambulé sous les yeux de CRS devant les commerces, dont les devantures étaient protégées de planches de bois.

700 pillages

Saisi par une vidéo amateur venue contredire le récit initial livré par les policiers, le tir à bout portant d’un motard et la mort de Nahel lors d’un contrôle routier à Nanterre ont choqué jusqu’au sommet de l’Etat, embrasé le pays et résonné bien au-delà des frontières françaises.

Plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne, ont mis à jour leurs conseils aux voyageurs en leur recommandant de ne pas se rendre dans les zones concernées par les violences.

Samedi, Nahel a été inhumé en fin d’après-midi au cimetière du Mont-Valérien à Nanterre en présence de sa mère, de sa grand-mère et de plusieurs centaines de personnes lors d’une cérémonie « très calme, dans le recueillement et sans débordement », a rapporté un témoin à l’AFP.

Les scènes de destruction et de pillages de commerces qui secouent de nombreuses villes de France ont suscité la stupeur et la colère de leurs habitants.

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a recensé samedi plus de 700 pillages en quatre nuits de troubles: 200 enseignes de la grande distribution attaqués et pillés – dont 15 incendiés -, 250 débits de tabac mais aussi 250 agences bancaires, des magasins de toutes tailles, des établissements de restauration rapide.

Cette vague de violences et la colère de nombreux jeunes habitants des quartiers populaires contre la police ou l’Etat ont rappelé les émeutes qui avaient secoué la France en 2005, après la mort de deux adolescents poursuivis par la police.

Le policier de 38 ans auteur du coup de feu qui a tué Nahel est mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré.