Chariot Limited, compagnie britannique d’exploration pétrolière et gazière a annoncé, ce lundi 28 février, avoir obtenu officiellement la licence «Rissana Offshore», s’étalant sur une superficie approximative de 8.489 km2.

Pierre Raillard, Chariot Morocco Country Director, and Mrs Amina Benkhadra, General Director of ONHYM, at the signing ceremony for the Rissana Offshore Licence in Morocco. pic.twitter.com/nfrGjOFPnv

