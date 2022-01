La société Chariot annonce, dans un communiqué, «une découverte importante de gaz» qui vient s’ajouter au premier puits Anchois-1. La plateforme Stena Don avait commencé le forage d’un deuxième puits, Anchois-2, dans un objectif de confirmation et d’évaluation du potentiel existant.

«Le puits Anchois-2 a été foré en toute sécurité et efficacement à une profondeur totale mesurée de 2.512 mètre par la plateforme de forage Stena Don dans 381 m d’eau», indique la compagnie dans un communiqué.

«Je suis ravi de vous annoncer que Chariot, en plus de mener avec succès une opération de puits d’évaluation, a fait une importante découverte de gaz au puits Anchois-2 qui dépasse largement nos attentes. Nous continuons à mener des analyses plus approfondies des données recueillies à partir du puits. Nous croyons déjà que le résultat sera exceptionnel pour l’entreprise», a déclaré Adonis Pouroulis, PDG par intérim de Chariot, cité par le communiqué.

La plateforme de forage « Stena Don » est arrivée sur site, au niveau du permis « Lixus », au large de Larache, pour réaliser des opérations de forage sur le projet du développement du gaz d’Anchois. Il s’agit d’opérations de forage du puits d’appréciation et d’exploration de gaz Anchois-2 ainsi que de réentrée dans le puits Anchois-1 précédemment foré. La fin des travaux est estimée à fin janvier.

Les travaux de forage du puits d’appréciation et d’exploration Anchois-2 ont également comme objectifs d’être en mesure de mettre en place un futur puits pour la production et le développement du futur gisement et d’approfondir l’évaluation dans de nouvelles cibles d’exploration à faible risque dans le but de développer des ressources plus larges pour une croissance à long terme.

Concernant la réentrée du puits Anchois-1, elle permettrait d’apprécier l’intégrité du puits foré précédemment, d’évaluer la productivité et les caractéristiques du réservoir gréseux à gaz « A » et de fournir un deuxième futur puits de production pour le développement du gisement.

Chariot détient une participation de 75% et est opérateur du permis « Lixus » en partenariat avec l’Office National des hydrocarbures et des Mines (ONHYM) qui en possède 25%. Les deux parties « travaillent ensemble sur la mise en œuvre des programmes et le suivi des travaux », explique la compagnie soulignant que l’Office est une composante essentielle pour le succès des opérations.