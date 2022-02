En réponse aux préoccupations de l’opinion publique concernant l’inflation qui touche plusieurs produits de consommation, le ministère de l’Intérieur a mobilisé ses éléments pour recenser tout abus relatif aux prix de certains produits de base. Le gouvernement prépare quant à lui un plan d’action.

L’augmentation des prix de plusieurs produits de consommation suscite de plus en plus d’inquiétude chez l’opinion publique. Carburants, huiles de table, fruits et légumes… l’augmentation des prix est quasi-générale et pourrait menacer la paix sociale. Pour tenter de contenir le mécontentement de la population, le ministère de l’Intérieur multiplie les interventions, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya dans sa livraison du jeudi 17 février.

C’est dans ce cadre que le prix des transports, après avoir un temps été augmenté de 20%, a été rétabli à son prix initial suite à d’intenses réunions tenues entre le ministère de l’Intérieur et les professionnels du secteur, révèlent nos confrères arabophones. L’objectif des autorités est d’éviter une aggravation de la situation sociale, au moment où des centrales syndicales, à l’instar de la Confédération démocratique du travail (CDT), avaient organisé la semaine passée plusieurs manifestations contre la vie chère.

Parallèlement à ses efforts de médiation entre les consommateurs et les professionnels, le ministère de l’Intérieur a également décidé de renforcer ses contrôles au niveau des marchés de gros. Les services de Abdelouafi Laftit prennent notamment pour cibles les spéculateurs, à l’instar de ce qui avait récemment été préconisé par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) en matière de lutte contre les intermédiaires et leur rôle néfaste dans la chaîne d’approvisionnement.

Dans le cas où les cours des matières premières continuent d’augmenter à l’international, le gouvernement n’écarte pas la possibilité d’intervenir sur les prix pratiqués au Maroc, détaille encore Al Ahdath, qui ajoute que l’exécutif envisage également d’utiliser la ligne de crédit de précaution en cas d’envolée des prix, notamment ceux des carburants.