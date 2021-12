À partir du mois de janvier 2022, les prix des paquets de cigarettes dites «low cost» ou populaires vont subir des hausses allant de 1 à 2 dirhams, parfois plus. Les liquides des cigarettes électroniques vont également voir leurs prix augmenter.

Conformément aux nouvelles dispositions de la loi des finances 2022, les prix des cigarettes vont subir une augmentation dans les jours qui viennent. Ainsi, à partir du mois de janvier 2022, les prix des paquets de cigarettes vont subir des hausses allant de 1 à 2 dirhams, parfois plus. Certaines augmentations frôleront les 3 DH pour les paquets de cigarettes qualifiées de «low cost», vendues à moins de 26 dirhams le paquet. Les marques dites «premium» seront, elles, épargnées cette année. La publication de la nouvelle grille tarifaire ne devrait d’ailleurs pas tarder.

Dès janvier 2022, les prix des liquides des «cigarettes électroniques et appareils similaires» vont également connaître des hausses plus significatives. En effet, la taxe sur le vapotage se situera entre 3 et 5 dirhams le flacon de 10ml pour les liquides sans nicotine. Pour les liquides contenant de la nicotine, la TIC s’établira entre 5 et 10 dirhams le flacon de 10ml.

La taxe sur le tabac constitue une véritable manne pour l’Etat. Plus l’impôt augmente, plus les recettes partent à la hausse. Ainsi, rien qu’en novembre 2021, les taxes intérieures de consommation ont généré pas moins de 10,4 milliards de dirhams contre 9,3 milliards DH durant la même période en 2020, selon les chiffres du trésor public.

Le Budget 2022 a, rappelons-le, introduit une réforme de la taxe intérieure à la consommation (TIC) sur le tabac à travers un schéma progressif couvrant la période 2022-2026. Ainsi, la quotité spécifique de cette taxe sur le tabac devrait passer de 100 dirhams en 2022 à 550 dirhams en 2026.

Les augmentations successives des prix des cigarettes sur les dernières années ont conduit à des écarts importants des niveaux de taxations selon les prix de vente au public des produits de tabac, estime le gouvernement. Le budget 2022, paru récemment au bulletin officiel, revoit les modalités de taxation des cigarettes en y introduisant un nouveau système qui réduira l’écart substantiel de prix entre les cigarettes bon marché et celles dites «Premium».

Cette démarche a pour but, selon l’Exécutif, de donner plus de visibilité aux opérateurs en prévoyant un schéma progressif de taxation étalé sur plusieurs années. Autre point important: le gouvernement, en procédant ainsi, espère inciter à la relocalisation de la production de certaines marques internationales afin de redynamiser l’industrie nationale de tabac.