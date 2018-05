BMCE Bank lance la carte Jeune Campus multifonctions

Le Groupe BMCE Bank Of Africa et l'Université Euro-méditerranéenne de Fès ont signé récemment une convention de partenariat pour le lancement d'une nouvelle solution bancaire, la Carte Jeune Campus multifonctions.

Cette solution, qui permet à l'étudiant de disposer, gratuitement, en une seule et unique carte, d'une carte étudiant et d'une carte bancaire, présente un ensemble d'avantages et donne accès à plusieurs services à la fois au sein de l'université et en dehors de l'établissement, indique BMCE Bank Of Africaun dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP.

Cette carte innovante permet ainsi l'identification de l'étudiant (photo, ID, nom, prénom, date de naissance, etc), l'accès aux espaces de l'université (amphithéâtres, laboratoires, bibliothèques, restaurants, résidences universitaires) et aux services bancaires (carte bancaire de paiement domestique, de paiement ecom à l'international et de retrait adossée au Pack jeunes Campus de BMCE Bank), ajoute la même source.

Ce partenariat entre les deux institutions porte également sur d’autres projets d’envergure, à savoir une offre de "Mobile Payment" permettant aux étudiants d’effectuer des transferts d’argent, instantanément, via leur mobile, ainsi qu’une solution bancaire qui facilite aux étudiants le paiement de leur frais de scolarité, par divers moyens, durant toute la durée du cursus, fait savoir le communiqué, notant que des solutions de financement des études sont également proposées à des conditions très avantageuses.

Cette collaboration a pour objectif de faciliter la vie aux étudiants, de participer à l’inclusion financière des jeunes, de les soutenir et de les accompagner durant toutes les phases clés de leur vie, conclut le communiqué.