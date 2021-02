Depuis le début de la crise sanitaire, le Groupe Attijariwafa Bank a distribué près de 40 milliards de dirhams (MMDH) de crédits additionnels, en faveur de 68.700 entreprises, majoritairement des TPME.

Ce soutien massif aux clients, dans cette conjoncture économique particulièrement difficile, s’est matérialisé à travers le financement de 6.500 jeunes et porteurs de projet pour un montant de 1,25 MMDH, dans le cadre de l’initiative « Intelaka », ce qui correspond à 46% du total des crédits accordés par le secteur bancaire, souligne le Groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers de 2020.

La Banque fait également état de la distribution de 18.538 crédits « Damane Oxygène » en faveur des commerçants/artisans et TPE, pour une enveloppe de 5,7 MMDH, soit une part de marché de 33%.

De même, le groupe a octroyé 10,7 MMDH de crédit « Relance » au bénéfice de 12.338 entreprises, soit une part de marché de 30%, relève le communiqué, qui fait état de l’inscription de près de 50.900 auto-entrepreneurs (53% de part de marché).

La Banque a également financé 9.192 PME pour un montant de 6,2 MMDH dans le cadre des initiatives « Damane Express », « Damane attasyir » et « Damane Istitmar », soit une part de marché de 28%, d’après la même source.

Le Groupe a assuré la formation et l’accompagnement à travers une offre complète de services non financiers profitant à 60.000 TPME, jeunes promoteurs et porteurs de projet via le réseau Dar Al Moukawil et 1,8 million d’utilisateurs de la plateforme digitale « Daralmoukawil.com ».

Dé même, le Groupe indique avoir maintenu un rythme soutenu d’investissements et poursuivi l’optimisation des délais de règlement des fournisseurs (5 jours en moyenne au bénéfice de 1.000 prestataires de services de la banque, en majorité des TPME), outre le report d’échéances bénéficiant à 113.000 clients (215.000 sur base consolidée).