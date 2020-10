Mis en place pour atténuer les conséquences de la crise liée au covid-19 sur les entreprises, les produits Damane Oxygène et Relance ne seront pas reconduits en 2021.

Les produits Damane Oxygène et Damane Relance, mis en place par l’État pour garantir les prêts bancaires accordés aux entreprises, devront être désactivés en 2021, lit-on ce jour dans le journal Le Matin. Il n’y aura donc pas de nouvelles productions, mais seulement la gestion des encours.

La Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise (ex-CCG) prévoit 21,6 milliards de DH de garanties en faveur des entreprises en 2021, contre 63 milliards de DH cette année, répartis entre 46,3 milliards de produits covid-19 (soit 16,3 milliards pour Damane Oxygène et 30 milliards pour Damane Relance) et 16,7 milliards de produits génériques.

«Grâce aux efforts déployés par l’État pour faire face aux effets négatifs de la pandémie, l’année 2021 serait marquée par une reprise progressive des activités de la Société nationale de garantie et de financement de l’entreprise, en dehors des produits covid-19, ainsi que par la relance du programme Intelaka», souligne le média.