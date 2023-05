Après le drame ayant coûté la vie à une supportrice du Raja fin avril, les ultras du Raja de Casablanca annoncent la poursuite de leur boycott des matchs et tirent à boulets rouges sur Hicham Ait Menna.

« Après l’incident de la supportrice Nora (…), et après avoir fait référence dans notre dernière communication aux problèmes d’organisation que nous avons signalés et auxquels nous sommes toujours confrontés, Ait Menna (ancien président du Sporting Club Chabab Mohammédia (SCCM), ndrl), dont nous ne connaissons pas la fonction exacte dans le club de Mohammédia, nous sort des déclarations pour le moins provocatrices, appelant à la sédition et incitant aux émeutes », regrettent les ultras du Raja Club Athletic (RCA) dans un post publié dans la soirée de vendredi.

Le Raja doit, en effet, se déplacer dimanche 14 mai à Mohammédia pour affronter le SCCM, pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Trône.

Les prix des billets annoncés par le SCCM, compris entre 200 et 2.000 dirhams, ont été dénoncés officiellement par le RCA, à l’issue d’une réunion tenue avec les responsables du club hôte à la demande du club vert.

Le 30 mars 2022, le Chabab de Mohammédia avait annoncé la démission de son président Hicham Ait Menna, précisant qu’il restait toutefois à la tête du conseil d’administration de sa société sportive. L’homme, qui est également président du Conseil communal de la ville au nom du Rassemblement national des indépendants (RNI), a été élu ce vendredi 12 mai, vice-président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP).

« Nous n’entrerons pas dans des accrochages avec cette personne et nous laisserons son stade vide à chaque fois et ce, même si le prix du billet venait à être un dirham. Nous ne mettrons pas les pieds dans ce stade par souci pour nos adhérents et nos supporters qui font face à un piège inévitable », estiment les ultras rajaouis.

Et de conclure : « Ce qui nous attend tous nous incite à nous enrôler derrière l’équipe pour revenir à sa position habituelle. Nous appelons les supporters du Raja à boycotter le prochain match de dimanche, et nous appelons également les joueurs à un soulèvement qui leur sauve la face (…) pour le slogan qui nous tient le plus à cœur ».

La campagne de boycott des ultras du Raja, les Green Boys et les Ultras Eagles, avait été annoncée le 5 mai dernier. Cette décision de la Curva Sud fait suite au décès d’une supportrice samedi 29 avril dernier, après des incidents survenus à l’entrée du stade Mohammed V qui accueillait ce jour-là le quart de finale retour de la Ligue des champions de la CAF Raja-Ahly.

La Cruva Sud avait expliqué vouloir « protester contre la mauvaise organisation et l’insouciance continue qui pourraient coûter d’autres vies à l’avenir ».