Les travaux de la 53e session de la Commission arabe permanente des droits de l’Homme ont été ouverts, dimanche à Doha, avec la participation des États membres, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à cette session, qui connait la participation des départements gouvernementaux concernés dans les États membres et institutions nationales des droits de l’Homme jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission, par une mission de la Délégation interministérielle aux droits de l’homme conduite par son secrétaire général Abdelkarim Boujradi.

« L’année 2024 connait des défis pressants en matière de droits de l’Homme, nécessitant une réflexion sérieuse autour des mesures susceptibles de les surmonter », a souligné le président de la Commission arabe permanente des droits de l’homme, Talal Khalid Al Mutairi.

Les droits humains sont une notion intrinsèque à chaque individu, quoique la multiplicité des défis exige de redoubler d’efforts et de renforcer la coopération afin de contrer toute atteinte à la vie de l’Homme, à ses droits fondamentaux et à sa dignité, a-t-il noté, ajoutant que la propagation des formes de violence et la prolifération des conflits dans plusieurs régions du monde, et l’impact sur les droits de l’Homme qui s’ensuit, sont l’un des importants défis.

Bon nombre de sujets sont au programme de cette session, à leur tête la situation dans la bande de Gaza, la révision de la stratégie arabe pour les droits de l’Homme et l’examen de son bilan cinq ans après son adoption au Sommet de Tunis (2019).

Il sera aussi question de jeter les bases d’un programme d’accompagnement de la mise en œuvre du Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme après son lancement officiel en décembre dernier à Tanger, ainsi que d’examiner les moyens permettant de renforcer le système institutionnel arabe dans le domaine des droits de l’Homme à travers le lancement d’un forum arabe des mécanismes gouvernementaux nationaux des droits de l’homme.

La Commission arabe permanente des droits de l’Homme est un organe du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel. Elle représente la commission mère du système des droits de l’Homme sous l’égide de la Ligue des États arabes, aux côtés du Comité arabe des droits de l’Homme, de la Commission des affaires législatives et juridiques et des droits de l’Homme au Parlement arabe et de la Conférence des responsables des droits de l’homme des ministères arabes de l’Intérieur.