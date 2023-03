La CGEM valide la candidature unique du binôme Alj-Tazi

Le Conseil d’administration (CA) de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), réuni vendredi, a validé la candidature du binôme Alj-Tazi pour un deuxième mandat à la Présidence de la Confédération.

Après avoir pris connaissance du rapport du Comité de Suivi électoral, institué selon l’article 7.2 du Règlement Intérieur de la Confédération, le CA a validé la candidature du binôme, Chakib Alj et Mehdi Tazi, candidats respectivement aux postes de Président et Vice-Président Général, qui répond à toutes les conditions d’éligibilité prévues par les statuts et le règlement Intérieur de la CGEM, indique un communiqué de l’association patronale.

Lors de ce conseil d’Administration, Chakib Alj, président de la CGEM, et son vice-président, Mehdi Tazi, ont présenté le bilan du mandat 2020-2023 qui était marqué par une conjoncture économique mondiale inédite engendrant des défis de taille pour les entreprises.

«Améliorer le quotidien des chefs d’entreprise et leur relation avec l’Administration, rendre les facteurs de production et la R&D plus accessibles, accélérer la dynamique de l’investissement dans les secteurs stratégiques & créateurs d’emplois…», avait annoncé Chakib Ali au moment de l’annonce de sa candidature.

Il avait également donné un aperçu de son programme : «booster l’attractivité de nos régions, promouvoir la TPME et la startup, ou encore renforcer la participation féminine, seront parmi les sujets que nous mettrons au centre de notre action, dans la continuité de ce qui a été réalisé».

Le binôme Alj-Tazi, le renouveau dans la continuité

«Nous veillerons à ce que ce mandat soit, entre autres, celui de la consolidation des acquis et de l’aboutissement des chantiers économiques en cours, de l’émergence d’un écosystème tech performant, ainsi que de la compétitivité du Maroc sur les chaînes de valeur mondiales», avait pour sa part affirmé Tazi.

Le binôme, Chakib Alj et Mehdi Tazi, avait été élu à la tête de la Confédération pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, en janvier 2020. L’élection se tiendra le 16 mai 2023 lors de l’assemblée générale ordinaire élective (AGOE).