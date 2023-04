Aïd al Fitr: la CGEM appelle les entreprises à accorder un congé aux employés le lundi 24 avril

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, invite les chefs d’entreprises à emboiter le pas au gouvernement et accorder, à l’occasion de l’Aïd El Fitr, un congé le lundi 24 avril.

La CGEM appelle les chefs d’entreprises à suivre le même chemin que le gouvernement qui a décidé d’accorder un congé exceptionnel en faveur des administrations de l’État et des collectivités territoriales la journée du 24 avril 2023 à l’occasion de l’Aïd El Fitr.

Chakib Alj, cité dans un communiqué de la CGEM, a invité les chefs d’entreprises relevant du secteur privé à “considérer la possibilité d’accorder, dans la mesure du possible”, à leurs salariés, la journée du 24 avril 2023.

Le gouvernement a décidé d’accorder aux administrations de l’État et des collectivités territoriales, la journée du lundi 24 avril 2023, suivant les vacances de Aid El Fitr, comme congé exceptionnel, selon les dispositions de l’article 2 du décret n° 2.05.916 du 13 Joumada II 1426 (20 juillet 2005) fixant les jours et les horaires de travail dans les administrations publiques et les collectivités locales, tel que complété et modifié par le décret n° 2.18.880 du 29 Safar 1440 (8 novembre 2018).