Un total de 7.513 agents de police, dont 280 appartenant à la gent féminine, ont bénéficié de l’avancement au titre de l’exercice budgétaire 2023, a annoncé la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Le taux des bénéficiaires de la promotion a avoisiné les 66,02% du nombre total des inscrits sur les tableaux d’avancement, ajoute la même source dans un communiqué, soulignant qu’il s’agit d’un taux élevé et inégalé par rapport aux trois dernières années qui avaient enregistré des taux allant de 42% à 43%.

Le communiqué précise que 4.810 fonctionnaires de police en uniforme et 2.703 en civil ont bénéficié de l’avancement au titre de cette même année.

La DGSN accorde un intérêt tout particulier aux agents de grades inférieurs et moyens, a souligné la même source, relevant que 4.432 agents en uniforme (allant du grade brigadier à celui d’inspecteur de police principal) ont bénéficié de l’avancement, tandis que 1.887 agents en civil, allant d’inspecteur principal jusqu’au grade de commissaire principal, ont profité de cette promotion, précise le communiqué.

Les jurys d’avancement se sont basés, lors de leurs délibérations, sur un pacte intégré d’évaluation des performances des fonctionnaires et de leur notation annuelle et ce, selon des critères précis, notamment la compétence professionnelle, le mérite, la performance et l’ancienneté dans l’exercice du métier et dans le grade, ainsi que le parcours professionnel et la discipline des fonctionnaires inscrits dans les tableaux d’avancement.

La DGSN accorde une importance particulière à l’avancement et veille à sa périodicité annuelle, en le plaçant à la tête des mécanismes de promotion professionnelle et comme l’une des principales incitations administratives qui encouragent les fonctionnaires de police, femmes et hommes, à faire preuve de davantage de sacrifice et d’abnégation dans l’exercice de leurs nobles missions de protection de la sécurité des citoyens, de préservation de leurs biens et d’amélioration de la qualité des prestations qui leur sont offertes, conclut le communiqué.