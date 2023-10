Deux manifestations pro-palestiniennes qui devaient se tenir jeudi à Paris ont été interdites par arrêté par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a annoncé mardi soir la préfecture de police de Paris (PP) à l’AFP.

Cette interdiction a été prise « compte tenu des risques de troubles à l’ordre public », a expliqué la préfecture de police. Les deux manifestations devaient se tenir place de La République à 18H00.

L’un des appels à manifester émane du « collectif national pour une paix juste et durable en Palestine » et le second de l’association « France Palestine solidarité ».

‼️Place du pont à la Guillotière, Lyon. Malgré la forte présence policière, les militant-es sont là. Palestine Vivra, Palestine Vaincra 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/dvqPpZKyqq — Groupe Antifa Lyon (@antifa_lyon) October 9, 2023

Les deux organisations qui apportent leur soutien aux Palestiniens, demandent la fin du blocus à Gaza, décrété par le gouvernement israélien.

Attaque de la police, agression volontaire d’un rassemblement pacifiste. 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 #FreePalastine pic.twitter.com/Lr7gupBda1 — Groupe Antifa Lyon (@antifa_lyon) October 9, 2023

Plusieurs manifestations pro-palestiniennes ont été interdites déjà dans plusieurs villes du territoire, en raison « des risques de troubles à l’ordre public », comme à Lyon, lundi.

Le gouvernement craint que l’attaque du Hamas contre Israël samedi et la riposte de ce pays par des bombardements de la bande Gaza ne se propage en France. La France compte à la fois la plus importante communauté musulmane et la plus forte communauté juive d’Europe.