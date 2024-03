Un navire qui traversait le golfe d’Aden au large du Yémen a signalé vendredi deux explosions survenues devant cette embarcation, a rapporté l’agence britannique de sécurité maritime UKMTO.

Il s’agit de la dernière attaque en date visant le trafic maritime au large du Yémen.

« Le capitaine signale deux explosions devant le navire. Le navire et l’équipage sont sains et saufs« , a indiqué l’agence britannique dans un communiqué.

« Il est conseillé aux navires de naviguer avec prudence et de signaler toute activité suspecte à l’UKMTO« , a-t-elle ajouté.

Les explosions ont eu lieu à quelque 50 milles nautiques au sud-est de la ville portuaire d’Aden, contrôlée par le gouvernement yéménite en guerre contre les rebelles houthis.

L’attaque n’a pas été revendiquée dans l’immédiat.

Depuis novembre, les Houthis multiplient les attaques contre des navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, poussant de nombreux armateurs à éviter désormais ces passages essentiels pour le commerce international.

