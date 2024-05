Le ministère britannique de la Défense a été la cible d’une cyberattaque visant le système de paie des militaires, a indiqué mardi le gouvernement, déclenchant de nouvelles accusations contre la Chine, que celle-ci a fermement rejetées.

La violation de données concerne les noms et les données bancaires de membres des forces armées, exerçant aussi bien dans la marine, que dans les armées de terre et de l’air, et de celles d’anciens combattants, selon la télévision Sky News. Des adresses personnelles figureraient aussi dans ces données.

Selon plusieurs médias, le gouvernement soupçonne la Chine d’être derrière la cyberattaque.

Représentant le gouvernement sur les médias britanniques mardi matin, le ministre du Travail, Mel Stride, a dit ne pas pouvoir « affirmer » que Pékin était responsable. « Il s’agit d’une hypothèse« , a-t-il cependant ajouté.

Alors que les relations entre Londres et Pékin se sont considérablement dégradées ces dernières années, le gouvernement chinois représente un « défi historique » et « nos yeux sont grands ouverts en ce qui concerne la Chine« , a poursuivi le ministre.

Pékin a rapidement et fermement réagi. « Les commentaires des hommes politiques britanniques concernés sont d’une absurdité totale« , a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lin Jian.

« La Chine s’est toujours fermement opposée à tous les types de cyberattaques et les a toujours fermement réprimées« , a-t-il affirmé.

Les autorités britanniques ont découvert la cyberattaque ces derniers jours, selon plusieurs médias britanniques. Les pirates n’auraient pas récupéré de données du système.

« Le ministère de la Défense a agi très rapidement pour mettre hors ligne la base de données » ciblée par l’attaque, a dit Mel Stride, le ministre du Travail.

La cible n’est pas, a-t-il précisé, une base de données du ministère de la Défense mais celle d’un tiers.

– « Défi historique » –

Le ministre de la Défense Grant Shapps s’exprimera dans la journée au Parlement sur le sujet, mais il ne devrait pas désigner précisément de responsable. Il mettra en revanche en garde contre les dangers posés par le cyberespionnage, selon la BBC.

Selon le député Tobias Elwood, un ex-militaire et ancien président d’une commission parlementaire de la défense, l’attaque présente toutes les caractéristiques d’une cyberattaque chinoise.

« Le fait de cibler les noms et les coordonnées bancaires du personnel renvoie à la Chine« , a-t-il affirmé sur la BBC. « Cela peut faire partie d’un plan, d’une stratégie« , a-t-il ajouté.

Les accusations d’espionnage et de cyberespionnage contre Pékin se sont multipliées ces dernières années.

Fin mars, Londres et Washington ont ainsi accusé la Chine d’être derrière plusieurs cyberattaques contre leurs institutions publiques.

Le vice-Premier ministre britannique Oliver Dowden a alors dénoncé devant le Parlement « deux cyberactions malveillantes » en 2020 et 2021, visant des parlementaires critiques de Pékin et contre la Commission électorale du Royaume-Uni.

« Il s’agit du dernier épisode d’une série d’activités hostiles de la Chine, qui comprennent le ciblage d’institutions démocratiques et de parlementaires au Royaume-Uni et dans d’autres pays« , a-t-il alors affirmé alors que Londres doit organiser des élections législatives dans quelques mois.

L’attaque contre la Commission électorale avait permis d’avoir accès à des serveurs contenant notamment des copies des registres électoraux avec les données de 40 millions d’électeurs, selon les médias britanniques.

Pékin a rejeté ces accusations, les jugeant « totalement infondées« .

le Premier ministre britannique Rishi Sunak a alors déclaré que le Royaume-Uni ferait « le nécessaire » pour assurer sa sécurité et se protéger face au « défi historique » que pose une Chine « de plus en plus affirmée« .