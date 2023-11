Le procureur des Etats-Unis a remercié le Maroc et l'engagement du FBI et de ses partenaires internationaux. ©DR

Les autorités judiciaires marocaines ont récemment procédé à l’extradition vers les Etats-Unis d’un cyber-escroc russe co-accusé de fraude en ligne de plus de 48 millions de dollars.

« Ruslan Albertovich Nurullin a été extradé du Maroc vers les États-Unis et a comparu devant le tribunal fédéral de Brooklyn le 15 septembre », précise un communiqué du procurer fédéral des Etats-Unis. Le mis en cause faisait partie d’un réseau criminel composé de deux autres présumés escrocs, extradés eux aussi de la Roumanie et de l’Allemagne aux USA.

« Les prévenus sont accusés d’avoir conspiré pour escroquer les victimes de plus de 48 millions de dollars en pillant des informations personnelles sensibles, notamment des numéros de sécurité sociale, et en les utilisant pour acheter puis revendre des produits électroniques et de luxe », a déclaré le procureur des États-Unis, Breon Peace.

« Cette affaire montre que si des criminels s’organisent pour cibler des victimes américaines dans leurs crimes internationaux, notre bureau s’unira à la communauté internationale pour les attraper et les traduire en justice », avertit-il.

Le procureur fédéral n’a pas manqué de remercier les autorités du Maroc, de l’Allemagne et de la Roumanie pour « l’aide qu’ils ont apportée à l’arrestation et à l’extradition de Nurullin, Popan et Sofinskij ».

« Nurullin, Popan et Sofinskij auraient participé à de multiples systèmes de réexpédition, en utilisant les communications en ligne pour réaliser leurs escroqueries, ce qui a entraîné des pertes de 48 millions de dollars pour les victimes », déplore le bureau du procureur américain.

Les accusés encourent une peine maximale de 20 ans de réclusion pour chacun des chefs d’accusation d’escroquerie, de conspiration frauduleuse et de blanchiment d’argent. S’ils sont reconnus coupables d’usurpation d’identité aggravée, ils encourent une peine supplémentaire obligatoire de deux ans d’emprisonnement.