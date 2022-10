Après les sanctions annoncées par le Centre cinématographique marocain (CCM) contre le film « Zanka contact », son réalisateur et la production s’expliquent.

« Suite à la décision du CCM parue ce matin, nous souhaitons réagir et clarifier les fais au sujet de l’utilisation faite d’une chanson de la chanteuse Mariam Hassan dans notre film Zanka contact », indiquent le réalisateur du film Ismael El Iraki et les producteurs dans un communiqué diffusé cet après-midi.

Ces derniers se disent « navrés de voir un malentendu prendre de telles proportions ».

Dans un communiqué diffusé dans la soirée du 19 octobre, le CCM a annoncé une série de sanctions contre le film et son réalisateur, dont la suspension de la licence d’exploitation commerciale et culturelle et sa diffusion. Un avertissement a été également envoyé à la société de production « afin de modifier la copie du film dans un délai de 48 heures pour le faire correspondre au scénario original ». En cause: une chanson utilisé dans le long-métrage appartenant à Mariam Hassan, militante sahraouie pro-Polisario.

« Le réalisateur a simplement choisi de mettre dans le film la voix d’une chanteuse et non d’une personne, ni en aucun cas ce qu’elle représente politiquement », explique-t-on dans le communiqué. « Le choix a été fait pour des raisons d’illustration musicale et est intervenu, comme toujours au cinéma, dans le moment de création du film lors du tournage et de la conception sonore en 2020 ».

C’est ce qui explique, selon eux, que le titre n’ait pas été mentionné dans la version du scénario déposée au CCM en 2017.

« Si toutefois un changement est demandé aujourd’hui par la commission d’attribution des visas du CCM, nous sommes évidemment totalement disposés à suivre toute directive (…) conformément aux règles » du CCM, indique l’équipe du film, qui promet une nouvelle version dès demain, vendredi 21 octobre.