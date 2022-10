L’équipe du film, sorti le 1er décembre dernier au Maroc, est accusée de « trahison » par le Centre cinématographique marocain, à cause d’une chanson qui serait pro-Polisario.

La long-métrage « Zanka contact » de Ismaël El Iraki, sorti le 1er décembre 2021 dans les salles de cinéma nationales, fait l’objet d’une séries de sanctions prises par le Centre cinématographique marocain (CCM).

« Dans le cadre de son approche communicative et de son interaction avec la presse électronique nationale, qui a évoqué l’utilisation d’une musique qui ne correspond aux constantes de la nation marocaine, dans un film qui a bénéficié d’un soutien public en 2017 », le CCM a d’abord tenu « à fournir les données suivantes », lit-on dans un communiqué diffusé dans la soirée du 19 octobre.

L’instance publique explique ensuite que la société de production du film a obtenu notamment un soutien financier de 4,2 millions de dirhams, ainsi qu’une licence pour le tournage prévu pendant la période allant du 10 juin au 21 juillet 2019, et ce « selon les procédures en vigueur ».

Un titre de Mariem Hassan

Selon le CCM, la commission de soutien à la production cinématographique a bel et bien inspecté la bande du film en question, le 18 décembre 2020. Elle a décidé à « l’unanimité d’accepter son contenu ».

« Le scénario présenté par l’entreprise devant la commission, que ce soit avant la production ou pour obtenir la quatrième tranche du soutien financier demandé, n’inclut aucune référence à l’utilisation de la chanson de Mariem Hassan », une chanteuse qui se disait « sahraouie », décédée en 2015 dans les camps de Tindouf.

Lire aussi: 22ème FNF: « Zanka Contact » d’Ismaël El Iraki remporte le Grand prix

Le CCM assure que la bande présentée comportait uniquement une mention indiquant que la chanson « Sidi Raddad » du chanteur Fadoul serait utilisée. Un titre « qui ne comporte aucune insulte aux principes de la nation marocaine », souligne le centre.

L’exploitation suspendue

Il a donc été « décidé de réexaminer la bande du film spécifique » puisque selon le CCM, le film « comprend une trahison au niveau du texte, du dialogue et du son » qui lui avaient été présentés initialement.

Dans son communiqué, le CCM annonce aussi la « suspension de la licence d’exploitation commerciale et culturelle pour la bande de film en question », ainsi que celle de « la diffusion commerciale et culturelle du travail au niveau national et international ».

Un avertissement a été également envoyé à la société de production « afin de modifier la copie du film dans un délai de 48 heures pour le faire correspondre au scénario original ».

La carte professionnelle du réalisateur Ismaël El Iraki a, elle aussi, été suspendue, indique le CCM, tout en se réservant « le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre du producteur et du réalisateur ».

En septembre dernier, « Zanka contact » a remporté le Grand prix du 22e Festival national du film de Tanger.

Selon le CCM, le film a été jusqu’ici projeté dans 16 salles de cinéma nationales dans six villes. Il a été regardé par 8.000 spectateurs et les revenus se sont élevés à 350.000 dirhams pendant la période comprise entre le 8 avril 2021 et le 9 août 2022