Parce que ramadan rime avec spiritualité et beaucoup de lecture, voici une sélection d’ouvrages du Maroc et d’ailleurs, des classiques aux dernières sorties littéraires, qui vous feront certainement méditer en ce mois sacré.

. Zakaria Boualem découvre l’histoire du Maroc, Réda Allali (Editions du Sirocco, 2022)

« Attention, ceci n’est pas un livre d’histoire. Vous n’y trouverez ni sources, ni références, et il n’est adossé à aucune espèce de démarche scientifique. Pire encore, si vous êtes déjà un passionné d’histoire, vous n’y apprendrez sans doute rien, telle est l’amère vérité », prévient l’auteur.

Dans ce livre de 232 pages, on retrouve Zakaria Boualem, le « Guercifi le plus célèbre de la planète », à la découverte de l’histoire de son pays. « Et ce qu’il a découvert l’a foudroyé, le mot n’est pas trop fort… notre histoire est passionnante.… Parcours phénoménaux, épopées éclatantes, trahisons spectaculaires, mensonges et exploits, incongruités et souffrances, chocs culturels et physiques, le menu est riche », indique un extrait.

. Plaidoyer pour les Arabes, Fouad Laroui (Mialet Barrault Éditeur, 2021)

Dans ce livre paru en mai 2021, Fouad Laroui met à l’honneur la civilisation arabe. Elle a été, du VIIe au XIIIe siècle, « en avance sur toutes les autres, innovant dans tous les domaines. Mais, par ignorance, racisme ou ethnocentrisme, ces avancées sont aujourd’hui niées ou minimisées », souligne-t-il.

« Ainsi s’est creusé ce profond fossé entre l’Occident et les Arabes qui nourrit aujourd’hui la méfiance, le ressentiment et l’incompréhension réciproque. Dans ce plaidoyer vibrant et argumenté, Fouad Laroui tente de redonner à la civilisation arabe la place qui est la sienne, tout en demandant aux pays arabes de redevenir dignes de leur passé ».

​. La poule et son cumin, Zineb Mekouar (Editions JC Lattès, 2022)

C’est le premier roman de l’auteure. Parue en mars dernier, il a été figure parmi les finalistes du Prix Goncourt du premier roman. Elle y raconte l’histoire d’une longue et solide amitié entre deux Marocaines, de milieux différents. Kenza, « riche et bien née, et de Fatiha, fille de bonne ». La première part faire ses études à sciences Po-Paris, avant de revenir à Casablanca, où elle retrouve son amie d’enfance, enceinte dans une société encore conservatrice.

. L’homme du livre, Driss Chraibi (Editions Denoel, 1994)

Pour cet ouvrage décrit comme « contre-courant », Driss Chraibi a pris dix ans pour explorer les terrains de la poésie et le sacré. Paru en 1994, il se veut, selon l’écrivain marocain, une « main tendue » aux musulmans et aux Occidentaux pour leur montrer une autre perception de l’islam.

« Dans un récit de fiction à la poésie intense, Driss Chraïbi évoque la vie de Mohammed dans son aventure terrestre, avant qu’il ne devienne prophète de l’islam », indique le résumé du livre.

. Rûmî : la religion de l’amour, Leili Anvar (Editions Points, 2011) Dans ce livre, la spécialiste de la littérature persane Leili Anvar a sélectionné des textes de Mohammad Jalâl Al Din Rûmî (1207-1273). Le poète, considéré comme l’un des maitres du soufisme, nous plonge dans sa quête perpétuelle de l’amour spirituel et absolu, à travers la pensée.

« Son oeuvre tout entière, lyrique ou didactique, prose ou poésie, est le reflet de ses découvertes intérieures et de ses extases. Elle est à la fois le miroir de son âme et une invitation à le suivre dans ce monde plus réel que matériel, le monde des archétypes que les mystiques persans désignaient comme le monde imaginal », lit-on dans la descirptopn

. La profession de foi, Ibn Arabi (Editions Actes Sud-Babel, 2010)

C’est l’un des plus célèbres ouvrages d’Ibn Arabi, théologien, juriste, poète, métaphysicien et philosophe andalou, ayant vécu entre 1165 et 1240. Décrit comme un « témoignage », voire un « enseignement », il appelle une double lecture: « celle du croyant et celle du fidèle engagé dans la voie spirituelle du soufisme ».

« Toutes les audaces et la liberté de pensée dont fut capable Ibn ‘Arabî s’inscrivent ici dans l’orthodoxie », indique le résumé de cette réédition, traduite de l’arabe par Roger Deladrière et parue en 2010.

. Emois de ramadan (Editions Marsam, 2016)

Dans cette oeuvre collective, des intellectuels marocains, écrivains, poètes ou plasticiens, racontent leur souvenirs du ramadan, à travers des écrits et des oeuvres d’art. Le tout dans un esprit de convivialité et de célébration. Paru en 2016, ce livre d’une centaine de pages avait été réalisé avec le soutien du ministère marocain de la Culture, du Centre euro-islamique pour la culture et le dialogue.

Extrait: « Chaque espace géographique se distingue par des us et coutumes spécifiques au ramadan et ce livre nous permet de voyager et d’appréhender ces traditions au Maroc pour en rappeler l’importance aux nouvelles générations et assurer par là, la sauvegarde d’un patrimoine culturel et civilisationnel authentique et bien ancré dans l’histoire ».