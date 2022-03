« Lorsqu’elles ne chassent pas les papillons, qu’elles ne jouent pas à la malade et au docteur, qu’elles ne dansent pas sur de la musique chaâbi, qu’elles ne courent pas après le chat des voisins pour lui tirer la queue, elles s’allongent dans l’herbe, près des hortensias, et font des projets de vie en regardant le bleu du ciel.

— Qui seras‐tu, plus grande?

— Médecin pour pauvres.

— Pourquoi pour pauvres?

— Parce qu’il y en aura toujours, je ne serai jamais au chômage.

Kenza se retourne vers les grands yeux, aussi bleus que l’horizon.

— Tu seras le meilleur médecin de Casablanca.

Elle le pense peut‐être, le dit surtout pour faire apparaître cette lumière dans le regard de Fatiha.

— Et toi, qui voudras‐tu être, plus tard?

— Je ne sais pas, elle m’angoisse ta question. Regarde, le ciel se couvre. Tu penses qu’il va pleuvoir?

— Il devrait faire toujours beau, le samedi.

— Viens, on rentre, j’ai reçu une goutte sur le front.

— Attends, attends encore un peu. Dis, on est comme des sœurs, hein?

— Pourquoi comme ? On est des sœurs.

Le visage de Fatiha se ferme, la lumière du regard disparaît.

— Pas vraiment, enfin pas dans la réalité.

Kenza se relève, s’assoit en tailleur, le dos droit, le regard plongé dans ce bleu éclatant.

— On peut faire ce qu’on veut, non? Alors, moi je te choisis comme sœur.

Fatiha sourit.

— Moi aussi. »

(pages 59-60)