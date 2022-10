Dans un deuxième communiqué publié samedi par l’association EAC-L’Boulvart, les organisateurs du festival indiquent prendre « très au sérieux » les témoignages de viols diffusés sur les réseaux sociaux suite aux violences qui ont émaillé la soirée du vendredi.

« L’association EAC-L’Boulvart prend très aux sérieux les publications sur les réseaux sociaux faisant état de viols qui auraient été commis hier soir, vendredi 30 septembre, lors du festival », souligne un deuxième communiqué publié samedi par les organisateurs du Festival L’Boulevard, qui se tient cette semaine à Casablanca.

Une demande officielle d’ouverture d’enquête a été déposée par l’association, qui assure que si elle « ne s’exprime que maintenant », c’est « parce qu’elle cherchait à avoir plus d’informations sur ce qui a été publié, auprès des autorités compétentes ainsi qu’auprès des internautes ayant alerté l’opinion publique ».

« L’équipe de L’Boulevard condamne fermement toute forme de violences sexistes et sexuelles », conclut le communiqué publié samedi après-midi.

Rappelons qu’un premier communiqué a été publié plus tôt dans la matinée par EAC-L’Boulvart dans lequel les organisateurs se sont expliqués sur les débordements qui ont eu lieu vendredi au stade du RUC, qui accueille le festival.

« Hier (vendredi, ndlr.) soir, L’Boulevard a connu une affluence sans précédent : le public venu assister aux concerts de rap/hip hop programmés pour la 20e édition du festival a été bien plus nombreux que ce que peut accueillir le stade du R.U.C », expliquait l’association EAC-L’Boulevart qui organise ce festival dans un communiqué.

« Face à ce débordement et pour des raisons de sécurité, les portes ont été fermées dès 20h, afin de pouvoir laisser les autorités et les agents faire leur travail et garantir la sécurité du public présent et des artistes programmés », indiquaient les organisateurs, ajoutant que « pour toutes ces raisons, de nombreux spectateurs, journalistes, partenaires et professionnels de la musique n’ont pas pu accéder à l’enceinte du R.U.C ».

Selon eux, « à l’intérieur du stade, des mouvements de foule, causés par une partie du public, ont entraîné des dégâts ». Leur ampleur n’a, toutefois, pas été précisé, le nombre de blessés non plus.