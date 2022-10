C’était lors de la première soirée du festival casablancais, consacrée au rap. Quatre artistes, dont El Grande Toto et Dollypran, se sont produits devant des scènes de violences inouïes parmi les festivaliers. Les témoignages sont glaçants.

« J’allais mourir hier soir », « J’ai vu la mort de mes propres yeux. J’ai regretté d’être venu, j’ai dû sauter le mur pour sortir », « On est sorti en courant. Tout le monde avait peur, les gens ont commencé à se pousser. C’était sauvage ». Ce sont quelque uns des témoignages qui circulent depuis hier soir sur les réseaux sociaux au Maroc.

Pour sa 20e édition, le festival L’Boulevard avait concocté une programmation de rêve pour sa soirée rap, avec El Grande Toto, L’Morphine, Mobydick et Dollypran. Le tout avec une entrée gratuite. Mais la soirée s’est rapidement transformée en cauchemar pour les milliers de festivaliers qui ont fait le déplacement au RUC, à Casablanca, pour en profiter.

Bien avant le début des festivités, le terrain de rugby du club, où les concerts étaient programmés, battait déjà son plein. A la tombée de la nuit vers 19H15, et face à une affluence record, les festivaliers qui continuaient d’arriver sur les lieux ne pouvaient plus entrer par la porte principale. Une grande partie s’est alors dirigée vers la petite porte réservée notamment à la presse.

« C’était prévisible »

« La porte a été littéralement prise d’assaut. Plusieurs centaines de personnes arrivées subitement ont commencé à escalader les murs pour entrer. La sécurité mise en place n’était clairement pas suffisante pour ce genre de concerts. C’était prévisible en plus », nous raconte un journaliste qui était sur place pour couvrir l’évènement.

« Il y avait une foule inimaginable. Et au milieu de tout ça, aucune sécurité. On aurait dit que la police était absente. Dès qu’ils voyaient une fille seule, non accompagnée, ils se permettaient de la toucher. Je n’avais jamais vu ça de ma vie. Tout ce monde ne pouvait pas être contenu dans un tel terrain fermé, il fallait un espace plus grand », estime une autre journaliste.

« Les gens avaient peur pour leurs vies. C’était le bordel total, je voulais juste sortir », regrette-t-elle.

Plusieurs témoins ont raconté des scènes de violences inédites en pleins concerts. Des personnes cagoulées, munies de bâtons et d’armes blanches ont créé la panique parmi les festivaliers

« J’allais mourir. Je me suis évanoui au milieu de tout ça. Je ne sais pas comment j’en suis sorti vivant. Je viens d’arriver chez moi, mais je n’arrive toujours pas à concevoir ce qui s’est passé », témoigne un festivalier, en réponse à des stories publiées dans la soirée par le youtubeur Bilal Fraiha, sur son Instagram.

« Ma copine est venue avec son grand frère. Un gars voulait la violait. Lorsque son frère a voulu la défendre, ils ont commencé à le frapper. Il est actuellement à l’hôpital ».

Kiban liya hadi ghatkoun akher édition d lboulevard li fiha dkhla fabor. pic.twitter.com/Dnmm3DAMcE — MAKAVELI (@saaafe_mkvl) September 30, 2022

« J’étais là-bas, j’ai eu du mal à sortir. C’était du jamais vu. Les gens jetaient des bouteilles en verre. D’autres frappaient avec leurs ceintures. Il y en a qui ont été déshabillés », raconte une autre fille. « Mon pote a dû faire 500 kilomètres pour assister aux concerts. Il s’est fait voler son téléphone et son porte-monnaie », regrette un autre.

Toto « dégoûté »

« Désolé pour ce qui s’est passé aujourd’hui. La sécurité n’était pas à la hauteur et même la police, c’était bof…J’espère qu’il n’y pas de blessures graves. Vraiment dégoûté, de ce qui s’est passé », a réagi El Grande Toto, l’une des têtes d’affiche de la soirée.

« On voulait faire d’aujourd’hui un jour historique pour le rap marocain. Il restera en effet dans l’histoire, mais de la plus moche des façons », poursuit le rappeur. « Ceux qui ont été blessés, que Dieu vous aide et j’espère que plusieurs choses en nous changeront parce que nous sommes encore très en retard pour 2022. Tout ça, c’est la honte ».

L’association EAC-L’Boulevart qui organise ce festival n’a pas encore communiqué sur ces incidents. Les autorités n’ont pas non plus annoncé le bilan des blessés et des arrestations enregistrées à l’issue de cette soirée.

Le festival L’Boulevard doit normalement se poursuivre jusqu’au dimanche 2 octobre, à Casablanca. Une programmation rock-métal est prévue pour ce samedi.