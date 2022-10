Dans un communiqué diffusé en début d’après-midi, les organisateurs du festival L’Boulevard s’expliquent sur les violences qui ont marqué la soirée du 30 septembre.

« Hier soir, L’Boulevard a connu une affluence sans précédent : le public venu assister aux concerts de rap/hip hop programmés pour la 20e édition du festival a été bien plus nombreux que ce que peut accueillir le stade du R.U.C », explique l’association EAC-L’Boulevart qui organise ce festival dans un communiqué.

« Face à ce débordement et pour des raisons de sécurité, les portes ont été fermées dès 20h, afin de pouvoir laisser les autorités et les agents faire leur travail et garantir la sécurité du public présent et des artistes programmés », poursuivent les organisateurs, ajoutant que « pour toutes ces raisons, de nombreux spectateurs, journalistes, partenaires et professionnels de la musique n’ont pas pu accéder à l’enceinte du R.U.C ».

Selon eux, « à l’intérieur du stade, des mouvements de foule, causés par une partie du public, ont entraîné des dégâts ». Leur ampleur n’a, toutefois, pas été précisé, le nombre de blessés non plus.

Concerts maintenus

Suite à ces incidents, les organisateurs ont décidé d’alléger la programmation prévue dans l’espace souk cet après-midi. « Les DJ sets seront suspendus, et les activités parallèles (stands, cirque, danse, etc.) prendront place de 17h à 19h », indique le communiqué.

Les concerts prévus sur la grande scène du festival seront eux maintenus. « Quant à l’ouverture des portes, elle aura lieu à 17h au lieu de 16h », précise-t-on.

« À toutes et à tous, l’équipe de L’Boulevard présente ses excuses et condamne les actes de vandalisme, qui n’honorent ni l’esprit du festival, ni celui de son public et de ses artistes. Notre amour de la musique, nos efforts pour développer les arts urbains et notre foi en la jeunesse marocaine restent intacts, malgré les événements d’hier soir », conclut l’association.

Avant que les incident n’éclatent en début de soirée, les rappeurs invités s’impatientaient pour monter sur scène. « C’est le moussem des rappeurs! C’est notre coin à nous. Sans ça, on va être perdu », nous a confié Mobydick alias L’Moutchou.