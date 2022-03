La troupe Jouk Attamtil Al Bidaoui (JAA) renfile ses costumes de cheikhats et s’envole pour une tournée inédite aux États-Unis durant le mois d’avril.

La troupe «transgenre» Kabareh Cheikhats se donnera s’internationalise. Après avoir conquis le public en Europe, la troupe de Ghassan El Hakim se donnera en spectacle à New York, Cincinnati, Detroit et Chicago.

«Pendant une heure et demie, on est femme et on est regardé comme tel, même avec nos barbes. On veut déclencher quelque chose chez le public qui nous regarde, qu’il puisse penser au transgenre, ou au genre. Ou carrément aux non genres, à un genre unique. Je me renseigne beaucoup sur les Amérindiens et j’ai découvert qu’il y avait chez eux un genre qui signifiait être à la fois homme et femme. Je me sens plus proche de ça, de cette possibilité d’être. Je veux déclencher cela partout», avait déclaré Ghassan El Hakim à H24 Info en 2019.

Maintenant c’est chose faite, la renommée de la troupe d’hommes barbus, habillés en femmes dépasse les frontières. La chaîne BBC avait d’ailleurs consacré un reportage à la troupe, rendant hommage à l’aita et aux cheikhats marocaines.