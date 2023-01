Invité lors d’une cérémonie rendue en hommage aux Lions de l’Atlas, l’humoriste Abdelali Lamhar, alias « Taliss » est au cœur d’une polémique. Une séquence en particulier teintée de misogynie a provoqué l’ire des internautes.

« Plus notre sélection marquait de buts plus j’enlaçais des filles à côté de moi (…) J’ai tellement enlacé une fille que si on était passé en finale, elle serait tombée enceinte de moi ». Voilà la blague de mauvais goût prononcée par l’humoriste devant le ministre de la Culture, le président de la Fédération Royale marocaine de Football, le sélectionneur national, Walid Regragui et les dizaines d’invités sur place.

La gêne ne s’est pas fait uniquement ressentir en salle, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Kayen la comédie, w kayen had l’💩 sous forme humaine qu’est Taliss.

Koun ghir kaddehek w ila derti dirty joke ana perso maendich mouchkil, mais rah kat3esdeb a sahbi machi kaddehek, c’est de l’anti-comédie hadchi 🤢 https://t.co/mBJ5ChR2yk — OTsyndrom (@OTsyndrom) January 29, 2023

Taliss 9lil trabi qui banalise davantage la culture du viol déjà répandue que ce soit dans le milieu « artistique » que sportif… Bizarrement, les personnes présentes en ont bien ri, du moins celles prises en vidéo. Il faut vraiment agir car ça devient lourd… — Walid NB (@iamwalidnb) January 29, 2023

Le Forum marocain des droits humains a demandé à l’artiste, dans un communiqué, de présenter ses excuses après « avoir insulté la femme marocaine ».