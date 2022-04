Un tour de passe-passe préparé des années auparavant permettra à l’Espagne de mettre la main officiellement sur Sebta. Les tentatives furent nombreuses pour la récupérer… les armées de Moulay Ismail parviendront notamment à assiéger la ville durant 33 années consécutives !

En 1640, l’Union ibérique fut dissoute et le Portugal regagne en quelque sorte son indépendance. L’Espagne abandonnera toutes les places où elle était parvenue à s’installer au Portugal, mais curieusement elle ne quitte pas Sebta.

L’histoire telle que racontée en Espagne veut que la noblesse de l’enclave se soit mise d’accord pour «rester fidèle au roi Felipe IV (d’Espagne)», puis sera «suivie par le reste de la population», affirme l’historienne Josefina Castilla Soto dans «Quelques considérations sur la loyauté de Ceuta à la couronne hispanique en 1640». Pas étonnant en réalité étant donné que le nombre d’Espagnols dépassait celui des Portugais dans la ville à ce moment-là.

La décision des Sebtis fut alors communiquée au gouverneur de la ville Francisco d’Almeida. Les habitants ont ainsi exigé «la présence du maire de Gibraltar afin que ses indigènes puissent prêter serment de fidélité à la Couronne de Castille», rapporte la même source. Pour ce faire, on appellera le maire de Gibraltar qui sera témoin de cet acte.

Le 14 février 1641, le roi Felipe IV écrit ; «Moi, le Roi, fais savoir à ceux qui verront cet édit que la ville de Ceuta m’a demandé, en considération de la fidélité et de la loyauté avec lesquelles les chevaliers et les habitants ont toujours procédé, versant leur sang et mettant leur vie à mon service, d’ordonner l’usage avec eux de ma clémence royale leur accordant une grâce générale pour toutes les fautes pour lesquelles le juge Bernardo de Sampayo de Moráis les poursuit et qu’ils soient libérés librement sans rien payer et que cela soit fait avec les Castillans qui sont emprisonnés (…)».

Histoire de la chute de Sebta et Melilla. Ep-1: 1415, Sebta tombe entre les mains des Portugais

«À la suite de tous ces événements, les communications entre Ceuta et le Portugal ont été interrompues et la domination hispanique a succédé aux Portugais avec des actes d’armes analogues, des représailles similaires et une résistance égale aux attaques des Maures voisins», indique Josefina Castilla Soto.

Sebta était stratégique pour les Portugais. Ce n’est qu’en 1668 que le Portugal reconnaît enfin l’hispanité de la ville, à travers le traité de Lisbonne signé le 13 février 1668. Un traité signé entre les deux colonisateurs et que le Maroc ne reconnaissait évidemment pas, ni à ce moment ni aujourd’hui encore.

Assiégée durant trente-trois ans

Pendant ce temps-là, la dynastie alaouite accède au pouvoir. Plusieurs territoires sont récupérés et font allégeance au sultan Moulay Rachid, frère de Moulay Ismail qui lui succèdera en 1672. La même année de son accession au trône, Moulay Ismail tentera d’attaquer Sebta, mais en vain. Il essuiera encore des échecs en 1680 et 1682, malgré les déploiements de plusieurs milliers d’hommes.

Mais, «Moulay Ismail s’était fixé comme objectif de rendre à ses États leur entière intégrité, en mettant fin à l’existence des enclaves espagnoles, ces présides qui jetaient une ombre sur son trône. La récupération d’un certain nombre de places comme la Ma ‘mora (en 1681) a consolidé le règne du sultan. Mais Ceuta résiste», écrit Ahmed Farouk dans «Quelques cas d’évasions de captifs chrétiens au Maroc, fin XVIIe- début XVIIIe siècle, selon le père Dominique Busnot».

En octobre 1694, Moulay Ismail lance une opération qui entrera dans l’histoire. En effet, le sultan assiègera la ville jusqu’en 1727, situation inédite qu’on appelle ainsi en Espagne «le siège des trente-trois ans». De longues années durant lesquelles on comptabilisera plusieurs morts des deux côtés.

Mais Sebta aidée depuis la péninsule résistera. « Il eut fallu quelques mois pour rassembler suffisamment d’hommes pour les envoyer à Ceuta, à partir d’avril 1695», indique Antonio José Rodriguez Hernández dans «La ville de Ceuta et la monarchie hispanique 1640-1700». Pas mois de 5.000 soldats espagnols seront ainsi réunis à Sebta, faisant ainsi d’elle «la ville où il y avait le plus de soldats dans tous les territoires espagnols, bien plus que dans des lieux aussi importants que les villes flamandes ou l’Italie», note la même source.

Des avancées majeures sont faites par les troupes de Moulay Ismail, parvenant même à pénétrer dans la grande place de la ville, sans pour autant pouvoir en prendre le contrôle. Mais alors pourquoi l’opération de Moulay Ismail a-t-elle échoué ? En réalité, le sultan Moulay Ismail, s’éteint le 22 mars 1727 à l’âge de 81 ans, en ayant régné 54 ans sur l’Empire chérifien. Le 17 mars, soit quelques jours auparavant les troupes stationnées à Sebta avaient quitté leurs postes.

Lire aussi: Histoire de la chute de Sebta et Melilla. Ep-2: pourquoi Sebta a été cédée à l’Espagne par les Portugais?

Bien que cette tentative fût la plus impressionnante d’autres attaques furent lancées contre la ville de Sebta par le Maroc. En 1732, Moulay Abdallah, fils de Moulay Ismail, aidé et conseillé par Juan Guillermo Ripperdá, un ex-ministre espagnol venu se réfugier au Maroc, tente d’assiéger Sebta. De ses 5.000 soldats, 3.000 seraient mort dans cette tentative.

Des années plus tard, le sultan Moulay Yazid, fils de Mohammed III parviendra à son tour à assiéger Sebta de 1790 à 1791. Il dépêchera près de 20.000 soldats, qui permettront au Maroc de gagner certes du temps, mais pas d’arracher la ville aux mains des Espagnols.

À quelques kilomètres de là, une autre ville est arrachée aux Marocains en 1497, la ville de Melilla. Un tout autre contexte et un tout autre combat qu’on abordera dans le prochain épisode.