La prise de Sebta ouvre la porte à l’expansion portugaise en Afrique et en Amérique. Les Marocains ont longtemps cru que cette occupation ne serait que temporaire… Et pourtant après plus d’un siècle sous domination portugaise, Sebta « choisira » de devenir espagnole.

Les Portugais pénètrent à Sebta en août 1415 en découvrant les trésors inestimables que recelait la ville jusque-là sous domination musulmane. Ils pillent la ville et la vident de ses habitants, en ayant recours à la violence, relatent les historiens des deux rives.

«Dès le lendemain, les troupes portugaises livrèrent une bataille sans merci contre la population musulmane de la ville qui fut suivie d’une chasse aux autochtones et par des années de guerre et de conflits contre les voisins marocains des alentours», raconte Alicia Fernández García dans «La population musulmane de l’enclave de Ceuta : le cas d’une majorité devenue minoritaire (1415-1580)».

Les Portugais s’en prennent aussi aux juifs qui étaient nombreux dans la ville et jouissaient de tous leurs droits durant le règne des Mérinides. Musulmans et juifs fuient alors la ville, ne pouvant emporter grand-chose avec eux. Mais au grand dam des Portugais, les autochtones emportèrent un bien plus précieux…

«L’abondance de la ville fut de courte durée car lorsque la nouvelle de la conquête chrétienne fut connue, le trafic des produits orientaux qui étaient sous le contrôle des musulmans fut transféré vers d’autres places… Ainsi, à peine quelques mois après la la conquête, cette ville désormais portugaise avait déjà perdu son dynamisme commercial et devint une simple base militaire ainsi qu’un préside», relate la docteure en langue et civilisation espagnole de l’Université Paris Nanterre (Paris\- X) Alicia Fernández García.

Les Marocains ont toujours gardé espoir

Jamais il n’a été question d’abandonner la ville de Sebta. Les tentatives ont été nombreuses, mais pas fructueuses durant le règne des Mérinides qui était rythmé par des batailles internes sanglantes pour la prise de pouvoir.

«Il convient de noter que la population musulmane a fui après la conquête de la place par le Portugal, mais est toujours resté dans l’espoir et la confiance que l’occupation serait temporaire. De plus, les raids et les escarmouches entre les Ceuties et les Maures étaient assez fréquents lorsqu’ils quittaient leurs frontières à la recherche de fourrage et de bois de chauffage», affirme l’historienne Josefina Castilla Soto dans «Quelques considérations sur la loyauté de Ceuta à la couronne hispanique en 1640».

Les musulmans ne parviendront pas à récupérer la petite enclave qui demeurera sous domination portugaise jusqu’en 1580. Sebta n’était en réalité qu’un point d’entrée, car les Portugais voulaient contrôler en réalité toute la côte marocaine.

«Ce fut sur Tanger et sur El Ksar que Duarte et Alfonso V, les deux successeurs de Joao ler, eurent des projets de conquête, tant pour supprimer les relations du Maroc avec le royaume de Grenade que pour empêcher la Castille de s’implanter au Maroc», lit-on dans «Les Portugais du Maroc» du professeur David Lopes.

Un prince contre Sebta…

En 1437, le roi Duarte du Portugal place son fils au commandement d’une expédition contre Tanger. L’armée portugaise veut attaquer Tanger par terre en tentant d’y pénétrer par Sebta. «Les attaques contre la ville ne donnèrent aucun résultat ; bien plus, au bout de quelques jours les Portugais d’assiégeants devinrent assiégés et furent contraints de se rendre. La capitulation leur assura la vie sauve et la liberté, à condition de restituer la ville de Ceuta», poursuit la même source. L’infant Fernando, frère cadet de Henrique est pris en otage et emprisonné à Fès. Mais le roi portugais ne compte pas lâcher Sebta. Son fils meurt le 5 juin 1443 à Fès, après une «lente agonie, car sa santé était fragile», note le professeur David Lopes. Les années qui suivent sont déterminantes pour la conquête portugaise au Maroc. La mort d’Abu Muhammad Abd Al-haqq sonnait la fin du règne mérinide au royaume. Profitant de ces temps troublés et incertains, le roi Alphonse V, surnommé l’Africain, pénétre finalement à Ksar Sghir, Tanger, Assilah et Larache «Azemmour et Safi se placèrent sous la protection du Portugal et reconnurent Alfonso V comme souverain», lit-on dans «Les Portugais au Maroc». S’ensuivent de longues décennies de présence portugaise au royaume allant jusqu’à Marrakech et plus loin.

En somme, la présence des Portugais au Maroc leur a permis d’enchaîner les conquêtes et d’entamer «l’ère des grandes découvertes menant qui emmène les Portugais sur toute la côte africaine et même jusqu’en Inde, dans le Pacifique et au Brésil».

Mais cet élan colonisateur sera troublé par la «crise de succession portugaise (de 1580 à 1583)», après la mort de Sébastien Iᵉʳ Du Portugal, ne laissant derrière lui aucun héritier légitime. Trois prétendants réclament le trône ; Infante Catarina, duchesse de Bragance (mariée à Jean, 6e duc de Bragance)António, prieur de Crato,et le roi Philippe II d’Espagne.

De cette longue crise résultera l’Union Ibérique (1580 à 1640). Sebta formait ainsi partie de ce territoire gouverné conjointement par la couronne espagnole et portugaise. «La Couronne espagnole ne s’immisçant pas trop dans les affaires de Ceuta pendant cette période, bien qu’il y ait parfois de petites tensions», indique l’historien Antonio José Rodriguez Hernández dans «La ville de Sebta et la monarchie hispanique (1640-1700)». La Couronne espagnole envoya sporadiquement de l’aide à la ville, craignant une attaque de la part des «musulmans ou des Anglais», poursuit la même source.

En 1640, l’Union ibérique fut dissoute, grâce à la révolte de la bourgeoisie portugaise, affaiblissant la Couronne espagnole, qui faisait au moment face à la révolte catalane populaire.

Sebta ne reconnut pas l’indépendance du Portugal et décida de rester sous souveraineté espagnole. Un étrange revirement que nous aborderons dans le prochain épisode…