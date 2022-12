La Caravane des Corps « Kafilat Al Ajssad », un événement éclectique destiné à promouvoir la danse contemporaine et à vulgariser davantage cet art raffiné, se poursuit jusqu’au 31 décembre à Marrakech.

Ce rendez-vous artistique initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture, et de la Communication- Département de la Culture, via la direction régionale de la Culture, et le Conseil de la Région Marrakech-Safi, est un voyage artistique pour l’initiation à la danse contemporaine et la présentation de cet art reconnu mondialement, à un large public de tout âge et de tout genre.

« Kafilat Al Ajssad » est un concept créé par Taoufiq Izeddiou pour toucher le grand public, le public averti et les professionnels, et dont l’objectif est d’amener la danse là où on ne l’attend pas. Il s’agit d’un concept « autonome », « flexible », qui peut être adapté à n’importe quel contexte.

Cette Caravane est, en outre, une vision globale de la danse : vision théorisée et pratiquée alliant pluridisciplinarité, image, art, vidéo, pédagogie, spectacle, esprit public et cynique.

Selon les organisateurs, « Kafilat Al Ajssad », c’est d’abord la pièce Hmadcha- Hors du Monde de Taoufiq Izeddiou. Une quête de la transe qui a guidé la réflexion de cette création pour en faire non seulement une pièce de danse à caractère très plastique où, le corps va jusqu’à l’épuisement, mais aussi une pièce emblématique du « sauvetage » de la pérennité de la danse contemporaine au Maroc, à travers son caractère multi-générationnel ainsi que sa minutieuse écriture chorégraphique et dramaturgique résolument contemporaine.

« Hmadcha – Hors du Monde associée au projet Kafilat Al Ajssad, est un outil de médiation d’un patrimoine culturel immatériel marocain qui englobe des pratiques et savoirs dont chacun hérite en commun », ajoutent-ils, notant que ce patrimoine chorégraphique fragile, demeure important pour le maintien d’une identité culturelle dans un monde en plein changements.

Cet événement est l’opportunité de jeter la lumière sur l’ensemble des concepts liés à la danse contemporaine en tant que mode de danse expressive s’inspirant à la fois de plusieurs styles artistiques comme le ballet moderne et le Jazz musical, sans omettre la diversité et l’improvisation auxquels elle fait appel.

La Caravane des Corps est de nature à offrir aux jeunes l’opportunité de mettre en relief leur talent artistique confirmé et d’exécuter, avec brio, des shows artistiques de la danse contemporaine, via des gestes synchronisés et une fluidité corporelle inouïe.

Ainsi, à l’instar du Groupement scolaire à Souihla qui a abrité un Master-class de danse contemporaine sous le signe « Bouge ton corps », c’est autour de Riad « Denise Masson » d’accueillir aussi un autre Master Class de « Hip Hop au contemporain », occasion pour le public de découvrir et d’apprécier cet art si emblématique, accompagné de belles sonorités.

Et afin de joindre l’utile à l’agréable, il a été procédé, mardi soir au Palais Badii, au vernissage de plusieurs expositions d’arts plastiques et de sculpture sous le signe « Variations » et ce, avec la participation d’une brochette d’artistes du Maroc et d’Irak à savoir : « Najat Daoud », « Brahim Achiban », « Mohamed Najahi », « Ali Albazzaz », « Mehdi Smyej » et « Mustapha Daïf ».

Au micro de M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, Najat Daoud, a fait savoir que son exposition intitulée « Elle » est la deuxième du genre organisée à Marrakech, notant que cette exposition compte de nouvelles toiles dans différents formats et traitant de plusieurs thématiques.

A travers l’intitulé de cette exposition, l’artiste-peintre originaire des provinces du sud du Royaume ambitionne d’aborder plusieurs questions intéressant la gent féminine en général, et la femme victime de violence en particulier.

« Mon objectif est aussi d’agir en sorte que mes toiles reflètent parfaitement la culture et le patrimoine hassanis », a-t-elle conclu.

Dans une déclaration similaire, Mehdi Smyej, a relevé que cette exposition est de nature à permettre au public de découvrir plusieurs écoles et expériences en arts plastiques, allant de l’abstrait, à l’impressionniste, en passant par le classique ou encore le réaliste.

Le sculpteur marocain, Mustapha Daif a indiqué, quant à lui, que cette exposition lui offre l’opportunité de présenter ses oeuvres qui traitent de moult questions à vocation sociale et nationale, notamment celles intéressant les jeunes.

Côté intellectuel, il a été procédé aussi à l’organisation d’un colloque sous le thème « de la tradition à la modernité en danse contemporaine », occasion de mettre en relief plusieurs aspects de cet art emblématique, avec un focus aussi sur d’autres styles artistiques et musicaux nationaux.

Au menu de cet événement figurent un grand atelier sur « les fondamentaux de la danse » prévu mercredi 28 décembre au Centre culturel les Etoiles de Jemaâ El Fna, outre la présentation jeudi 29 décembre au Palais Badii de la pièce « Hmadcha ».

In fine, « Kafilat Al Jassad » se décline en trois temps forts à savoir : Un temps de rencontre dynamique et de transmission afin d’impliquer les populations, les associations, les élus de la ville, ainsi que des artistes, un temps festif et créatif multiplié dans différents lieux de la Cité ocre et enfin, un temps d’échanges et d’approfondissement de la pratique artistique à savoir la danse contemporaine.