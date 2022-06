La ville de Dakhla accueillera, du 16 au 20 juin, la 10ème édition du festival international du film de Dakhla, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI. Détails avec les films en compétition et les artistes qui y participeront.

Initiée par l’Association pour l’animation culturelle et artistique dans les provinces du Sud, cette grand-messe cinématographique célèbre le cinéma africain à travers la présence de cinéastes issus de treize pays africain, à savoir le Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigeria, Ghana, Egypte, Cameroun, Burkina Faso, Tunisie, Rwanda, Tchad et le Benin en plus du Maroc, ont souligné les organisateurs.

Sept longs métrages sont en lice pour les prix du festival, à savoir le Prix spécial du jury, le Prix de la réalisation et le Grand Prix.

Il s’agit du film « La nuit des rois » du réalisateur Philippe Lacote de la Côte d’Ivoire, le film nigérian « Juju stories », cosigné par trois réalisateurs, Abba Tadurikini Makama, Fiery Obasi et Michael Omonua, le film « Amansa Tiafi » du réalisateur ghanéen, Kofi Ofosu-Yeboah, « Bendskins » de la réalisatrice camerounaise, Narcisse Wandji, « Annatto » de la réalisatrice et scénariste marocaine Fatima Ali Boubekdi, « Breakable » du réalisateur égyptien, Ahmed Rashwan et le film « la Traversée » de la réalisatrice burkinabè, Irène Tassembédo.

Présidé par le producteur, acteur et cinéaste sénégalais, Moussa Touré, le jury de ce rendez-vous cinématographique est composé de professionnels du 7éme art tels que l’actrice béninoise, Tela Kpomahou, l’actrice marocaine, Farah El Fassi, le réalisateur congolais, Fila David Pierre et le réalisateur Tunisien, Sami Talili.

L’ouverture du festival sera marquée par le film tunisien « Halal Cinéma » du réalisateur Amine Boukhriss, qui va aussi animer une rencontre axée sur le film documentaire.

Une conférence autour du thème « le cinéma marocain: entre les questions du public et les mécanismes du soutien » sera organisé dans le cadre de ce festival, avec la participation du critique de cinéma Hassan Narrais, le réalisateur Abdelilah El Jaouhari, la scénariste Bouchra Malak, l’acteur Abdelkabir Regana, et la productrice Rachida Saadi.

Au programme figure également la projection des films documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, réalisés par des cinéastes issus des provinces du Sud.

En outre, le public aura rendez-vous également avec la réalisatrice Asmaâ Elmoudir pour l’avant-première de son film documentaire « Massira », note le communiqué, ajoutant que dans la section des projections grand public, les habitants de Dakhla pourront suivre le film marocain « 30 millions » du réalisateur Rabie Sajid.

Lors de ce rendez-vous cinématographique, des hommages seront rendus aux artistes et cinéastes marocains dont la star Mouna Fettou et le scénariste réalisateur Jérôme Cohen-Olivar, en plus de la réalisatrice et productrice Rwandaise Jacqueline Murekeyisoni, souligne la même source.

A cette occasion, une rencontre sera tenue avec l’écrivaine et chercheuse en sociologie et anthropologie Rita El Khayat, autour du thème « le cinéma et la culture »..

Le public et les professionnels du cinéma auront rendez-vous aussi avec la styliste et productrice Dana Shondelmayer dans le cadre d’un master-class sur « la création et la conception des costumes dans le cinéma ».

La 10ème édition du festival international du film de Dakhla connaîtra l’organisation d’un atelier de formation au profit des adhérents aux ciné-clubs des provinces du Sud, avant l’ouverture et tout au long des journées du festival.

Il s’agit des ateliers de formation sur « l’écriture d’un film documentaire » et « la production d’un court métrage », ajoute le communiqué, notant que la direction du Festival, en partenariat avec London ArtHouse Film Festival, entreprendra la production d’un court métrage pour l’un des bénéficiaires de ces sessions de formations.